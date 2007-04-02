15 апреля в 54 городах Украины будет проходить всеукраинская акция “Украина автомотоспортивная”

15 апреля в 54 городах Украины национальное движение автоспортивных болельщиков “Эпидемия автоспорта” будет проводить всеукраинскую акцию “Украина автомотоспортивная”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов акции Тарас ЧЕРНУХА.

Он сообщил, что цель акции объединить усилия болельщиков в деле популяризации автомобильного спорта в Украине и пригласить украинское сообщество к активному участию в автомотоспортивном сезоне 2007.

По его словам, во время акции планируется организовать добровольные встречи автомотоспортивной общественности - болельщиков, спортсменов, организаторов соревнований, членов автоклубов на центральных площадях и улицах городов.

Т.ЧЕРНУХА также сообщил, что во время акции бесплатно будет раздаваться видео и полиграфическая продукция, которая должна популяризировать среди широких слоев населения Украины автомобильный и мотоциклетный спорт. Он не исключил, что в некоторых городах будут организованы выставки автомотоспортивной техники.

“Обещаем, что акция будет очень интересной”, - отметил он

В свою очередь, Президент Автомобильной Федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО подчеркнул, что автомобильный спорт воспитывает порядочных водителей.

“Автомобильный спорт – это не воспитание лихачей или автохулиганов, автомобильный спорт – это воспитание высоко развитых, интеллектуальных и безопасных водителей”, - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он убежден, что автоспорт является средством сохранения жизни большого количества людей. При этом он добавил, что Автомобильная Федерация полностью поддерживает акцию.