Бондарь прогнозирует активизацию продажи гособъектов в связи с политическим кризисом в Украине

В связи с политическим кризисом в Украине можно ожидать активизации приватизационных процессов и продажи находящихся в государственной собственности объектов, заявил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Александр БОНДАРЬ.

По его словам, «создавшаяся сегодня в стране ситуация неразберихи - на руку тем, кто планирует реализовать гособъекты под конкретных покупателей».

В этой связи А.БОНДАРЬ напомнил, как в конце 2004 года перед президентскими выборами Фонд госимущества во главе с Михаилом ЧЕЧЕТОВЫМ реализовал ряд стратегических объектов, в том числе и «Криворожсталь».

Заместитель председателя спецкомиссии ВР также спрогнозировал, что до конца этого года при существующих сегодня в приватизационной сфере тенденциях будут реализованы не только Одесский припортовый завод и «Укртелеком», но еще целый ряд других объектов.