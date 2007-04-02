Украинский проект ExpoPromoter EGMS – уникальное решение информационных задач мировой выставочной индустрии

30.03.2007 состоялся официальный запуск ExpoPromoter EGMS - уникального Интернет-проекта, предназначенного для информационного обслуживания профессионалов выставочного бизнеса всего мира.

Проект ExpoPromoter EGMS (Выставочная Глобальная Маркетинговая Система) был разработан украинской компанией Экспо Промо Групп в сентябре прошлого года и сразу же нашел поддержку британских инвесторов.

Для вывода данной системы на мировой рынок, специально под проект инвесторы создали отдельную компанию в Великобритании и сейчас инвестируют в него 1 млн. фунтов. Успех проекту, по мнению создателей, обеспечит уникальная архитектура Выставочной Глобальной Маркетинговой Системы, а также выход в перспективную и все еще пустую информационную нишу. Инвесторы планируют выйти на окупаемость проекта к концу 2009 года.

С помощью системы ExpoPromoter EGMS организаторы выставок, выставочные центры, сервисные компании, обслуживающие выставки и др. участники экспо бизнеса могут автоматизировать и оптимизировать процесс продвижения своих услуг на международном рынке с помощью Интернет-технологий. Достаточно один раз разместить информацию о деятельности компании в центральной базе ExpoPromoter (www.ExpoPromoter.com), и она автоматически появится на web-ресурсах выставочной тематики, а так же на web-ресурсах разных стран мира и различных тематик (недвижимость, мода, деревообработка и др.).

Суммарная посещаемость данных web-ресурсов на 30.03.2007 составила более 410 000 уникальных посетителей в день (!) по всему миру. К началу следующего года компания ожидает увеличения пользовательской аудитории суммарно - до 1 млн. в день по всему миру.

До официального запуска системы 329 крупнейших мировых организатора выставочных мероприятий уже активно использовали ее для продвижения своих выставок в сети Интернет.

Еще одно немаловажное преимущество системы – это то, что она бесплатна для использования. Чтобы получить доступ к системе необходимо просто зарегистрироваться на сайте www.ExpoPromoter.com.

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Экспо Промо Групп ООО - украинская компания, команда которой работает на информационно-выставочном рынке уже более 6 лет. Кроме системы ExpoPromoter EGMS, в портфель брендов компании входят: ExpoStart – система, созданная для профессионалов туристического бизнеса; ExpoAdvance – система-конструктор для web-мастеров, а так же готовится специальный проект для СМИ.

Наталья Вербицкая, специалист департамента маркетинга: (044) 467 58 22 natalia.verbitskaya@expopromogroup.com