Депутатское объединение «Контрабанде - Стоп» требует от правительства увеличить вдвое поступления таможенных платежей в бюджет

Межфракционное депутатское объединение «Контрабанде - Стоп» требует от правительства увеличить поступление таможенных платежей в государственный бюджет в 2 раза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и парламентского контроля над деятельностью налоговой милиции и дознания в органах Государственной таможенной службы Комитета ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сопредседатель Межфракционного депутатского объединения ВР «Контрабанде - Стоп» Игорь РЫБАКОВ.

“Межфракционное депутатское объединение ВР «Контрабанде – Стоп” настаивает, чтобы правительство увеличило пополнение в бюджет таможенных платежей в два раза”, - сказал И.РЫБАКОВ.

Он отметил, что в 2006 году общий бюджет составлял 127 млрд. грн., из них 45 млрд. внесли таможенные органы. В то же время, в 2007 году – бюджет составляет 147 млрд., а платежи таможенных органов должны составлять не менее 71-75 млрд.

“Эти средства есть, но они остаются в карманах таможенников-коррупционеров, а их нужно класть в бюджет”, - подчеркнул И.РЫБАКОВ.

И.РЫБАКОВ рассказал типичные контрабандные схемы, которые были обнаружены во время проверок Одесской, Винницкой, Житомирской и Ужгородской таможен.

Он сообщил, что на первом этапе работы объединения «Контрабанде - Стоп» проверялись схемы ввоза транспортных средств. Так, на всех проверенных таможнях применялись одинаковые преступные схемы. В частности, депутат сообщил, что при ввозе почти каждого автомобиля реальная стоимость занижается от 3-х до 20 раз. Например, Ужгородская таможня специализируется на занижении стоимости роскошных Bentley и Maybach.

Он добавил, что, кроме того, часто оформляются пассажирские автомобили как грузовые, что не предусматривает уплаты акциза. Например, на Винницкой таможне средние потери госбюджета на одном автомобиле достигают 50 тыс. грн. На Житомирской - недоимка акциза на каждом якобы грузовом авто составляет в среднем 7 тыс. дол.

Он сообщил, что по результатам последней проверки на Ужгородской таможне обнаружено 94 нарушения, каждое из которых обошлось государству ориентировочно в 50 тыс. грн.

И.РЫБАКОВ добавил, что часто автомобили, которыми пользовались до года, оформлялись как новые с нулевой ставкой акциза. Таким образом, только на Ужгородской таможне во время выборочной проверки члены объединения «Контрабанде - Стоп» направили 10 запросов в Интерпол. Три из них в отношении автомобилей «Мерседес-500 S» уже подтверждены. На каждом таком автомобиле государство потеряло 12 тыс. грн. На данном этапе только на Ужгородской таможне проверяется 400 аналогичных автомобилей.

Кроме того, в Украину завозились автомобили старшие 8-ми лет, что вообще запрещено законом, но оформлялись такие авто как «гуманитарная помощь».

“Только по указанным схемам автомобильной контрабанды, Украина ежегодно теряет миллиарды”, - подчеркнул И.РЫБАКОВ.