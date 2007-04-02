Литвин считает общенациональный референдум выходом из политического кризиса в Украине

Бывший Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что выходом из политического кризиса в Украине может стать общенациональный референдум.

Об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, проведение такого референдума может стать «вытрезвителем» для украинского политикума.

По его убеждению, в случае, если не провести референдум, который, в частности, определит, нужны ли изменения в Конституцию, а также каким именно должно быть правление в Украине – президентское или парламентско-президентское: Украина вряд ли сможет выйти из политического кризиса. По его убеждению, Украина вряд ли сможет до 2009 года выйти из политического кризиса, хотя политики будут пытаться сделать друг другу уступки, однако эти уступки будут носить тактический характер.

Как отметил В.ЛИТВИН, характеризуя политическую ситуации в Украине, «у нас сегодня в Украине чувствуется кризис лидерства, кризис политической воли».

По его мнению, противостояние между политиками и ветвями власти в дальнейшем будет иметь постоянный или скрытый характер, что не пойдет на пользу Украине.

По его словам, если анализировать события последних выходных (имеются в виду митинги сторонников оппозиции и коалиции – УНИАН), то они свидетельствуют, что «с большой тучи будет маленький дождь». При этом политические отношения в дальнейшем будут иметь реакционный, а кое-где усредненный характер, впрочем необходимого для Украины результата не будет, «все будут действовать на короткий результат», - добавил В.ЛИТВИН.

Как отметил он, на сегодняшний день политики нивелируют «настоящую оценку людей что касается политической ситуации в стране».

«Если эти (имеется в виду политические силы, находящиеся у власти – УНИАН) клянутся от имени народа, давайте спросим у народа… Давайте проведем референдум – первый референдум за последние 10 лет», - предложил он, добавив, что результаты этого референдума должны быть результатом прямого действия, что должно быть закреплено либо Президентом, либо ВР. В то же время В.ЛИТВИН отметил, что результаты референдума и, в частности, непосредственное обращение власти к ним, должны стать сигналом для дальнейших шагов.

В то же время В.ЛИТВИН подверг критике обращения нынешней власти (как оппозиции, так и коалицию, включая Президента – УНИАН) к толкованию и выполнению норм Конституции.

«К большому сожалению, каждый читает (Конституцию), как ему заблагорассудится», - констатировал бывший Председатель ВР. Отвечая на вопрос журналистов о досрочных выборах, В.ЛИТВИН отметил, что в случае проведения в Украине досрочных парламентских выборов он не исключает, что его политическая сила пойдет на эти выборы самостоятельно - не блокируясь с другими партиями. Поскольку, по его убеждению, назрела ситуация, когда в первую очередь нужно учитывать не собственные политические интересы, а наконец работать на людей.

При этом он заметил, что не нужно склоняться «на революционный путь». В этом контексте он еще раз подчеркнул, что для проведения (или не проведение) таких выборов необходимо сначала иметь результаты мнения людей. При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что на сегодняшний день прямых оснований для роспуска парламента нет, есть лишь «зацепки».