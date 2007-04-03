Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» считает позитивной ценовую политику поставок газа в 2007 году

Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» считает позитивной прогнозную ценовую политику и согласованные объемы поставок в 2007 году в Украину природного газа.

Об этом сообщил президент Ассоциации Роман СТОРОЖЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Говоря о позитивных моментах, в первую очередь, хочу выделить прогнозируемую ценовую политику на год. Согласование цены и объемов газа (а это 130 долларов за тысячу кубометров и 55 млрд. кубометров газа) дает возможность осуществлять долгосрочное планирование нашего бизнеса и делает украинский рынок газа стабильным и прогнозируемым", – отметил Р.СТОРОЖЕВ.

По его словам, СП «УкрГаз-Энерго» подтвердило для трейдеров объемы в пределах прошлогоднего периода – приблизительно 5 млрд. кубометров газа.

"Более того, по нашим предварительным подсчетам, в этом году ожидается увеличение объемов реализации "УкрГаз-Энерго" через трейдеров до 8 млрд. кубометров, что на 35-40% больше, чем в прошлом году», - сказал Р.СТОРОЖЕВ.

Среди плюсов Р.СТОРОЖЕВ назвал и постепенное приведение цены на голубое топливо к экономически обоснованному уровню для бюджетных предприятий, где объем потребленного газа составляет около 100 млн. кубометров ежегодно.

Среди минусов в плане развития газового рынка он отметил отсутствие альтернативных поставщиков и сохранение Украиной в 2007 году лицензирования нефтегазового экспорта.

Справка УНИАН. Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» создана в конце 2003 года. В ее состав входят 26 компаний, в частности, ЗАО «Итера Украина», ООО «Газтрейд ЛТД», ООО «Евротрансакции», ООО «Энерготорг», ООО «Дон-Колорит», ЗАО «Укрнадра-ресурсы», ОАО «Укрзагрангеология», ООО «Промгаз» и др.