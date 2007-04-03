«Мегабанк» планирует до конца года открыть филиалы в каждом областном центре Украины - глава набсовета

До конца текущего года «Мегабанк» планирует открыть филиалы в каждом областном центре Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Мегабанк» Виктор СУББОТИН.

Он, в частности, сказал: «Мы развиваем сеть. На сегодняшний день у нас количество покрытых регионов 17, а будет 25. До конца года откроем еще 8 филиалов». «До конца года вся территория Украины, все областные центры будут покрыты отделениями «Мегабанка», - отметил В.СУББОТИН.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» (до 1995 г. - «Добродій») основан в 1990 году.

Чистая прибыль ОАО «Мегабанк» (г. Харьков) по итогам 2006 года составила 11,28 млн. грн., активы банка - 1 млрд. 120 млн. 724 тыс. грн., обязательства - 932 млн. 925 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 января 2007 года составил 115 млн. грн., собственный капитал - до 187 млн. 799 тыс. грн.

По данным банка на начало января 2007 года, более 10% акций банка владели: В.СУББОТИН прямое участие - 4,0286%; опосредованное - 39,6778%; Bank Austria Creditenstalt AG прямое участие - 12,8172%, ЗАО «М-Инвест» прямое участие - 33,5842%, опосредованное - 8,0079%; Елена СУББОТИНА прямое участие - 0,0001%, опосредованное - 42,5692%.