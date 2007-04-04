ЗАО «Одесский завод шампанских вин» возобновляет производство шампанского классическим способом

В середине марта 2007 года Одесский завод шампанских вин (ТМ «Одесса», ТМ «L’Odessika»), входящий в состав Концерна «Оверлайн», приобрел в Италии современное оборудование изготовления шампанского классическим способом.

Новая техника представляет собой аппаратуру, которая используется для механизации наиболее трудоемких технологических операций:

– Аппарат для ремюажа (процесс, преследующий цель переведения осадка, осевшего на внутренних стенках бутылки, в ее горлышко, на пробку) типа gyropalette (жиропаллет), который позволяет с помощью специальных программ изменять угол наклона и вращать контейнер с бутылками;

- Аппарат типа сampagel (шампажель) для замораживания сведенного на пробку осадка;

- Аппарат для дегоржажа (операция по сбрасыванию осадка, собранного в горлышке бутылки) и дозирования ликера.

По словам Дмитрия Ткаченко, директора Одесского завода шампанских вин:

«Необходимость в приобретении нового оборудования возникла в связи с тем, что заканчивается процесс созревания партии классического шампанского, закладка партии которого была произведена три года назад. Мы возрождаем традиции, заложенные основателем ОЗШВ Генри Редерером, поэтому его изготовление будет осуществляться с использованием современных аппаратурно-технологических схем, применяемых ведущими производителями шампанского и игристых вин ».

Инвестиции в дооснащение производства составили около $ 100 тыс. долларов США. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии этого года. А «классика» от ОЗШВ увидит свет в конце 2007 г.

Справка:

Концерн «Оверлайн», в состав которого входят Первый ликеро-водочный завод (ТМ «Мягков», ТМ «Штурман»), Одесский завод шампанских вин («ТМ «Одесса», ТМ «L`Odessika»), Торговый Дом «Golden Line» (Украина) и Торговый Дом «Мягков» (Россия), был создан в 1994 году. Доля концерна на внутреннем рынке алкогольных напитков составляет около 8% в натуральном выражении, и 9,5% в стоимостном. Продукция концерна экспортируется более чем в 20 стран мира, в том числе в Россию, Германию, Эстонию, Канаду, США, Китай, Израиль, Сингапур. По данным ассоциации СОПАТ за 2005 год, «Оверлайн» входит в тройку лидеров - экспортёров ликёро-водочных изделий из Украины.

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) – один из лидеров отраслевого рынка. Документально подтвержденный год основания завода как «Шампанского завода Генри Редерера» - 1896г. Производит 33 вида продукции ТМ «Одесса и «L`Odessika». ОЗШВ входит в состав концерна «Оверлайн».

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