Украинец, просидевший в колонии более 8 лет за убийство, которое не совершал, требует возмещения и наказания виновных правоохранителей

Гражданин Украины Владимир ЧУХРАЙ, просидевший в колонии усиленного режима восемь с половиной лет за разбойное нападение с преднамеренным убийством, которые не совершал, требует полной реабилитации, материального и морального возмещения и привлечения работников правоохранительных органов, виновных в том, что он был наказан, к ответственности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины Любовь СТАСИВ, при содействии которой 23 марта с.г. В.ЧУХРАЙ был освобожден.

При этом, по словам депутата, с ноября 2005 г. В.ЧУХРАЙ сидел, несмотря на то, что настоящий убийца сознался в совершении преступления и передал орудия убийства.

По словам В.ЧУХРАЯ, на протяжении всего срока он писал жалобы во все возможные инстанции, включая Верховный Суд, Уполномоченного по правам человека, однако отовсюду приходили отписки, и никто даже не вытребовал дело для ознакомления.

Как сообщила Л.СТАСИВ, пока еще не определена сумма возмещения. Сам же присутствующий на пресс-конференции В.ЧУХРАЙ отметил: “Мне кажется – это нельзя возместить. Мне скоро 27, а в 18 лет меня посадили – эти годы не возместить никакими деньгами”.

В.ЧУХРАЙ рассказал, что в 1998 г. в Киеве было совершено разбойное нападение на супругов бизнесменов, во время которого из огнестрельного оружия была убита женщина, а мужчина получил ранения. Трое оперативных работников, по его словам, вместо того, чтобы проводить оперативно-розыскные работы, задержали несовершеннолетнего Богдана ОМЕЛЬЧЕНКО и “выбили” из него явку с повинной. “На второй день задержания он был вынужден начать перечислять своих друзей”, - сказал В.ЧУХРАЙ. Из этого списка, по словам В.ЧУХРАЯ, выбрали его и несовершеннолетнего Николая КУЛИКА.

Хотя давление, издевательства и пытки продолжались две недели, ни В.ЧУХРАЙ, ни Н.КУЛИК не признали своей вины и участия в преступлении, однако все трое были осуждены, несмотя на видимые пробелы в следствии и на то, что доказательств не было.

Кроме того, по словам В.ЧУХРАЯ, после задержания у его отца требовали 10 тыс. долларов, обещая снять обвинение с сына.

В.ЧУХРАЙ получил самый большой срок – 14 лет, и отбыл большую его часть, двое других обвиняемых были освобождены досрочно.

Л.СТАСИВ пообещала помочь и им, в частности, с выводом имущества из-под ареста, поскольку муж убитой женщины еще тогда подал к ним иск на 200 тыс. грн.

В то же время, по данным Л.СТАСИВ, правоохранители, которые сфальсифицировали дело, сегодня продвигаются по карьерным ступеням, в частности, следователь дела теперь работает в ГПУ.