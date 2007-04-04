Депутат Европарламента считает, что досрочные выборы в ВР не осложнят отношения Украины с Евросоюзом

Депутат Европейского парламента, вице-президент группы “Союз за Европу народов”, докладчик по Украине комитета иностранных дел Европарламента Михал Томаш КАМИНСКИ считает, что досрочные выборы в Верховную Раду не осложнят отношения нашей страны с Евросоюзом.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Досрочные выборы – это нормально. В Европе это тоже происходит. Не надо волноваться», - сказал М.КАМИНСКИ. При этом он высказал мнение, что «выбор - это самый демократический выход из политического кризиса».

В то же время, депутат Европарламента убежден, что «сегодня никто - ни Польша, ни Америка, ни Россия - не должны поддерживать никакие политические силы (в Украине – УНИАН)». По его словам, та или иная политическая сила в Украине должна поддерживаться украинским народом.

Отвечая на вопросы журналистов, в частности, на возможное силовое разрешение конфликтной ситуации, на которое, так или иначе, намекают некоторые политические силы, М.КАМИНСКИ ответил: «Если любая политическая сила в Украине будет влиять на политику силой, это, конечно, навредит имиджу этой партии в Европе».

Он также сказал, что он не исключает возможности проведения слушаний по Украине в Европарламенте, если такое желание появится у евродепутатов.

В то же время М.КАМИНСКИ отметил, что по возвращению из Украины расскажет своим коллегам-депутатам о том, что происходит в нашей стране сейчас, акцентируя внимание на том, что «здесь ничего страшного не происходит. Все нормально».