«Пора» призывает политические силы Украины прекратить все массовые мероприятия на Пасхальные праздники

Гражданская партия «Пора» призывает все политические силы Украины прекратить на Пасхальные праздники все свои массовые мероприятия, которые запланированы в виду подписания Президентом Указа о роспуске парламента.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель политсовета партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ.

“Только аморальные люди, на наш взгляд, будут готовы развивать эскалацию политической ситуации, обеспечивать массовые мероприятия во время Пасхальных праздников. Мы искренне надеемся, что будет достигнут меморандум между всеми политическими силами, о том, что мы снижаем градус политического противостояния и о том, что мы входим в нормальную избирательную кампанию. Поэтому мы отвергаем возможность проведения массовых мероприятий на Пасхальные праздники и обращаемся с этой инициативой ко всем участникам политического процесса”, - сказал В.КАСЬКИВ.

Он подчеркнул, что вообще его партия не поддерживает проведение массовых акций. Что касается задействованных для работы блок-постов возле Секретариата Президента, Конституционного Суда и Центральной избирательной комиссии 3 тыс. человек, он сообщил, что этими действиями “Пора” взяла на себя ответственность защитить эти объекты во время избирательного процесса, который начался.

В.КАСЬКИВ также сообщил, что в случае заострения в стране противостояния политических сил “Пора” будет предлагать Президенту введения чрезвычайного положения.

“Пора” не выступает за массовые мероприятия, а выступает стабилизатором ситуации, сложившейся в Украине. Именно мы готовы защитить те решения, которые были приняты Президентом сегодня. В то же время, если будут возникать некоторые провокации со стороны других сил, “Пора” готова выступить с требованием к Президенту Украины об объявлении чрезвычайного положения”, - сказал В.КАСЬКИВ.