Председатель КС Домбровский находится в больнице – Онищук

Председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил народный депутат Николай ОНИЩУК.

Он сказал, что Конституционный Суд сейчас находится в сложной ситуации, поскольку вынужден принимать решения, имеющие политический характер.

На вопрос о возможной отставке И.ДОМБРОВСКОГО, Н.ОНИЩУК ответил, что сейчас может только сказать, что И.ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице.

По его словам, ему понятна позиция И.ДОМБРОВСКОГО о намерении уйти в отставку, и “на его месте многие поступили бы так же”.

Как сообщал УНИАН, сегодня состав Конституционного Суда Украины не принял отставку председателя суда И.ДОМБРОВСКОГО.