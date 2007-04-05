Эксперты выделили две важнейшие проблемы в Украине: отсутствие национальной идеи и здоровья нации

Эксперты Всеукраинской экспертной сети (ВЭС) выделили две важнейшие на сегодняшний день проблемы в Украине: отсутствие национальной идеи и здоровья нации.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВЭС Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что ВЭС – это не государственное, независимое, неполитичное виртуальное объединение представителей научной, культурной, творческой элиты. На протяжении 2006 г. экспертами ВЭС стали свыше 3 тыс. специалистов в различных отраслях со всей Украины и даже стран зарубежья ближнего.

Говоря о планах на 2007 г., которые были утверждены на вчерашней Конференции ВЭС, В.БРЮХОВЕЦКИЙ сказал, что было выделено, по крайней мере, две проблемы, которые точно будут рассматриваться. Первая проблема - определение национальной идеи и понимания возможностей ее реализации. Вторая проблема в Украине – демографическая, связанная с экологическими проблемами и более широкими - выживание нации. “То есть демография становится одним из наиболее важных вопросов, - сказал В.БРЮХОВЕЦКИЙ. - Очень важным выглядит процесс и не только демографического кризиса, а здоровья нации, особенно молодежи”.

По его словам, специалисты ВЭС также приняли Декларацию относительно той политической реальности, в которой находится сегодня страна. В документе отмечается, что в действиях политиков разных ветвей власти часто не хватает ни экспертной оценки ситуации, ни прогноза последствий принятых решений. В Декларации участники Конференции призвали власть Украины реализовать на практике механизм общественной и профессиональной экспертизы собственной деятельности, обеспечить постоянное и конструктивное взаимодействие с экспертами, более эффективно использовать интеллектуальный ресурс страны.

Кроме того, эксперты ВЭС призвали другие государственные и не государственные проектно-экспертные институты стать партнерами для участия в стратегических разработках национального масштаба.

В.БРЮХОВЕЦКИЙ также проинформировал, что на Конференции состоялась презентация общественной премии “Эксперт года”, которую он как президент экспертной сети вручил активнейшим экспертам ВЭС в номинациях “Экономика”, “Политика и общественные отношения”, “Культура”, “Образование” и “Здравоохранение”.

Как отметил В.БРЮХОВЕЦКИЙ общественная премия, которая отныне будет вручаться экспертам Украины ежегодно, является примером общественной инициативы, направленной на поддержку интеллектуального ресурса Украины.

“Материального вознаграждения нет, - сообщил он. - Это признание общества для особо отличившихся. Это знак”.

Справка УНИАН. Созданный в начале 2006 года Интернет-портал «Всеукраинская экспертная сеть» сегодня является площадкой для свободной коммуникации, где обсуждаются острейшие проблемы украинского настоящего. На протяжении 2006 года на портале ВЭС было опубликовано свыше 10 000 различных экспертных материалов: аналитических статей, научных исследований, монографий, докладов, прогнозов, комментариев, проектов, открытых писем и тому подобное. На сегодняшний день портал уже посетили около 300 тысяч человек из более чем 100 стран мира.