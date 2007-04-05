Конституционность Указа Президента о роспуске парламента вызывает сомнение - судья КС в отставке

Конституционность Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 5-го созыва вызывает сомнение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил судья Конституционного Суда в отставке Владимир ВОЗНЮК.

Он процитировал статьи Конституции, в соответствии с которыми полномочия Президента определяются Конституцией, и он обязан издавать Указы в соответствии с законами и Конституцией.

В.ВОЗНЮК отметил, что также в соответствии с Конституцией, Президент может прекратить полномочия Верховной Рады лишь в случаях, предусмотренных Основным Законом. Судья КС в отставке перечислил все 3 предусмотренных Конституцией основания, отметив, что Указ Президента о роспуске парламента не содержит ссылок на ни одно из этих оснований.

“Это вызывает сомнение в конституционности этого акта”, - сказал В.ВОЗНЮК.

Со своей стороны другой судья КС в отставке Василий НИМЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, как быстро КС сможет рассмотреть представление о конституционности этого Указа, сказал, что если представление определено как безотлагательное, то суд должен рассмотреть его на протяжении 1 месяца. При этом он напомнил, что Верховная Рада призвала КС рассмотреть представление на протяжении 5 дней. По словам В.НИМЧЕНКО, это будет трудно сделать, но практически это возможно.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ выразил мнение, что решение Конституционного Суда относительно Указа Президента о роспуске парламента может появиться не ранее, чем через два месяца.