Бывшие члены “Поры” организовали новую политическую силу “Независимая гражданская партия “Пора”

Бывшие члены партии “Пора” организовали новую политическую силу “Независимая гражданская партия “Пора”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил бывший председатель политсовета “Поры” Евгений ЗОЛОТАРЕВ, который зачитал соответствующее заявление.

По его словам, на протяжении последнего времени в “Поре” продолжается острая внутрипартийная дискуссия относительно виденья собственного будущего. Эта дискуссия, по словам Е.ЗОЛОТАРЕВА, переросла в конфронтацию и фактически привела к расколу партии.

В связи с этим “мы заявляем о начале деятельности в Украине новой политической силы под названием “Независимая гражданская партия “Пора”. Е.ЗОЛОТАРЕВ заявил, что новая партия является отдельным субъектом избирательного права и своими идеологическими принципами считает гражданский патриотизм и самоорганизацию граждан.

Е.ЗОЛОТАРЕВ также добавил, что новая партия намерена принимать участие в досрочных парламентских выборах. По его словам, наиболее продуктивным вариантом было бы формирование единого списка всех демократических сил, однако он считает, что это маловероятно. Е.ЗОЛОТАРЕВ сказал, что “Независимая Пора” сейчас проводит консультации с рядом политических партий относительно формата своего участия в выборах.

Кроме Е.ЗОЛОТАРЕВА, в новую партию вошли бывшие члены “Поры” Андрей ЮСОВ, Виталий ЗАГАЙНЫЙ, Андрей БОНДАРЕНКО, Сергей ПАНТЮК, Борис ПЕНЧУК и другие.