Постановление ВР о прекращении полномочий ЦИК является откровенно неправовым действием – Колиушко

Председатель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО считает неправовым действием принятие Верховной Радой постановления о досрочном прекращеним полномочий Центральной избирательной комиссии.

Такое мнение И.КОЛИУШКО выразил сегодня на круглом столе в УНИАН.

“Конкретные действия, которые принимались парламентом, в том числе связанные с отменой постановлений по образованию ЦИК, как говорят, возле права вообще и не лежали. Это откровенно неправовые действия. Невозможно проводить в публичном праве гражданско-правовой инструмент реституции после того, как два года уже были правоотношения. И в том же составе ЦИК были образованы и этот парламент, и утверждались президентские выборы”, - сказал И.КОЛИУШКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 3 апреля отменила свое постановление от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. За отмену постановления проголосовал 261 народный депутат из 262, зарегистрированных в зале.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада ВР досрочно прекратила полномочия ЦИК, которую возглавлял С.КИВАЛОВ. В тот состав входили, кроме С.КИВАЛОВА, Валерий БОНДЫК, Сергей ДУБОВИК, Марина СТАВНИЙЧУК, Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Игорь КАЧУР, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Андрей МАГЕРА, Ярослав ДАВЫДОВИЧ, Александр ЧУПАХИН, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Юрий ДОНЧЕНКО и Николай РЫБАЧУК.

В то же время, в тот же день парламент назначил новый состав Центральной избирательной комиссии.

В то же время, в тот же день парламент назначил новый состав Центральной избирательной комиссии.

В новый состав ЦИК были избраны Сергей ДУБОВИК, Ярослав ДАВЫДОВИЧ, Игорь КАЧУР, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Андрей МАГЕРА, Николай МЕЛЬНИК, Марина СТАВНИЙЧУК, Александр ЧУПАХИН, Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Валерий ШЕЛУДЬКО, Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, Юрий ДОНЧЕНКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Согласно статье 85 Конституции Украины, Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов Центральной избирательной комиссии по представлению Президента Украины.