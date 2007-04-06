Презентация Международного Проекта «Духовное Возрождение Человека и Общества”

Международный Проект.

Часть1. Формирование Достойного Человека - Единый Стандарт, развитие Науки и Образования. Система Миание М.Ю.

11 апреля в 14.30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция, посвященная представлению 1-й части Международного Проекта «Духовное Возрождение Человека и Общества» - Формирование Достойного Человека - Единый Стандарт, развитие Науки и Образования.

Основные вопросы Части 1 – ввод в Науку и в Образование духовности (вопросов внутреннего мира человека): формирование человека, как личности (умение ставить и достигать цели, сильные личные качества, владение собой, т.д.), подготовка к жизни, формирование коллективов, благородных традиций, здорового образа жизни, т.д.

Проект представят: президент-основатель, научный руководитель Центра и Системы «Развитие Человека, академик РАЕН и МДА, докт. филос. наук, профессор Миание М. Ю, координаторы Проекта: направление «Наука» – руководитель Института «Развитие Человека и Общества», к.б.н. Моторина С. М., направление «Образование» - руководитель структуры «Учителя», ведущий Центра «Развитие Человека», Василенко В. В. (ул Крещатик.4. Конференц-зал) Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Тел. (057) 717-98-60, info@mianie-system.org. Сайт www.mianie-system.org

Суть Проекта – рост духовности и единства общества, максимальная активизация позитивных процессов во всех основных сферах (наука, образование, культура, бизнес, политика, общественное движение, т.д. всего 9 направлений, 45 основных программ) на основе научной разработки и практической реализации стандартов Достойных: Человека, Организации и Общества.

Проект разработан академиком Миание М.Ю. и Системой «Развитие Человека» (г. Харьков). Автор и Проект удостоены ряда наград, включая международные, одна из которых – единственная в Украине. Представляется широкой аудитории впервые.

Часть1. Конечная цель - научная защита всех основных положений, введение новых научных дисциплин и специальностей, подготовка учебников, методических пособий, введение данных знаний о человеке и обществе в школы, ВУЗы, последипломное образование, создание исследовательского центра и институтов повышения квалификации по данным дисциплинам, создание филиалов во всех областных центрах Украины (на сегодня формируются и работают 12 филиалов).

Реализация - адаптация уже существующих учебных программ (более 15000 часов занятий!), защищенных авторскими свидетельствами Министерства Науки и Образования Украины. В данный момент ведется апробация этих программ на кафедрах ЮНЕСКО и в ВУЗах Украины.

О Системе «Развитие Человека». Работает более 14 лет, включает в себя несколько, преимущественно общественных, организаций и осуществляет: исследовательскую деятельность (на базе авторской научной школы, более 50 докторантов и стажеров докторантуры WUDSES -Международного Университета Развития Науки, Образования и Общества), преподавательскую (более 20 авторских программ, основные: Тематические курсы, 5-7 лет, аналог высшего духовного образования, внутренняя программа Центра, 7 и более лет, докторантура) и общественную (множество направлений: благотворительность, культура, волонтерское движение, т.д.).

Сегодня Система академика Миание М.Ю. располагает всем необходимым для реализации Проекта: принципиально новыми теориями и программами, техниками и методиками развития человека, подготовленными кадрами, традициями, научным и общественным признанием. Для активизации процесса необходимы только ресурсы и решения на правительственном уровне.

На данный момент Система «Развитие Человека», все ее организации и авторская научная школа существуют исключительно на собственные средства – взносы и пожертвования слушателей Центра «Развитие Человека», т.к. затрагиваемые в Проекте и крайне важные для общества вопросы почти не рассматриваются и практически не финансируются ни Украиной, ни Россией, ни Европейским Союзом, что в корне неверно.

Последующие шаги Части 1: 1. Направление соответствующих документов в Министерство Науки и образования, в Правительство Украины,. 2. Поиск союзников среди ВУЗов, в бизнесе, среди частных лиц, и т.д.

Контактное лицо: Шланчак Мария Файвелевна - руководитель службы внешних связей Системы «Развитие Человека». Тел. (057) 717-98-60, 8-067-902-85-65, info@mianie-system.org.