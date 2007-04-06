Презентация Международного Проекта «Духовное Возрождение Человека и Общества”

17:34, 06 апреля 2007
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Международный Проект.

Часть1. Формирование Достойного Человека - Единый   Стандарт,    развитие Науки и Образования.  Система  Миание М.Ю.

        11 апреля в 14.30  в УНИАН с трансляцией в прямом эфире  на 5 канале состоится пресс-конференция, посвященная представлению 1-й части  Международного Проекта «Духовное Возрождение Человека и Общества» - Формирование Достойного Человека  - Единый   Стандарт, развитие Науки и Образования. 

           Основные вопросы  Части 1 –  ввод в Науку  и в Образование  духовности  (вопросов внутреннего мира человека): формирование человека, как личности (умение ставить и достигать цели, сильные личные качества, владение собой, т.д.), подготовка  к жизни, формирование коллективов, благородных традиций, здорового образа жизни, т.д. 

           Проект представят: президент-основатель, научный руководитель Центра и Системы «Развитие Человека, академик РАЕН и МДА, докт. филос. наук,  профессор Миание М. Ю, координаторы Проекта:  направление  «Наука» – руководитель Института «Развитие Человека и Общества»,  к.б.н. Моторина С. М., направление «Образование» - руководитель структуры «Учителя», ведущий Центра «Развитие Человека», Василенко В. В. (ул  Крещатик.4. Конференц-зал)  Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.   Тел. (057) 717-98-60, info@mianie-system.org. Сайт  www.mianie-system.org     

           Суть Проекта – рост духовности и единства общества,  максимальная активизация  позитивных процессов во всех основных сферах (наука,  образование, культура, бизнес, политика, общественное движение, т.д. всего 9 направлений, 45 основных программ) на основе научной разработки и  практической реализации стандартов Достойных: Человека, Организации и Общества.       

           Проект разработан академиком Миание М.Ю. и Системой «Развитие Человека» (г. Харьков). Автор и Проект удостоены ряда наград, включая международные, одна из которых – единственная в Украине. Представляется широкой аудитории впервые.

            Часть1. Конечная цель -  научная защита всех основных положений, введение новых научных дисциплин и специальностей, подготовка учебников, методических пособий, введение данных знаний о человеке и обществе в школы, ВУЗы, последипломное образование, создание исследовательского центра и институтов повышения квалификации по данным дисциплинам, создание филиалов во всех областных центрах Украины (на сегодня формируются и работают 12 филиалов).           

              Реализация - адаптация уже существующих учебных программ (более 15000 часов занятий!), защищенных авторскими свидетельствами Министерства Науки и Образования Украины. В данный момент ведется апробация этих программ на кафедрах ЮНЕСКО и в ВУЗах Украины.

              О Системе «Развитие Человека». Работает более 14 лет, включает в себя несколько, преимущественно общественных, организаций и осуществляет: исследовательскую деятельность (на базе  авторской научной школы, более 50 докторантов и стажеров  докторантуры WUDSES  -Международного Университета Развития Науки, Образования и Общества), преподавательскую (более 20 авторских программ, основные:  Тематические курсы, 5-7 лет,  аналог высшего духовного образования, внутренняя программа Центра,        7 и более лет, докторантура) и общественную (множество направлений:  благотворительность,  культура, волонтерское движение, т.д.).

             Сегодня Система академика Миание М.Ю. располагает  всем необходимым для реализации Проекта: принципиально новыми теориями и программами, техниками и методиками развития человека, подготовленными кадрами, традициями, научным и общественным признанием. Для активизации процесса необходимы  только ресурсы и решения на правительственном уровне.

               На данный момент Система «Развитие Человека», все ее организации и авторская научная школа существуют исключительно на собственные средства – взносы и пожертвования слушателей Центра «Развитие Человека», т.к. затрагиваемые  в Проекте и крайне важные для общества вопросы  почти не рассматриваются и практически не финансируются ни Украиной, ни Россией, ни Европейским Союзом, что в корне неверно.

            Последующие шаги Части 1: 1. Направление соответствующих документов  в Министерство Науки и образования, в Правительство Украины,. 2. Поиск союзников среди  ВУЗов,  в бизнесе,  среди частных лиц, и т.д.

        Контактное лицо: Шланчак Мария Файвелевна  - руководитель службы внешних связей Системы «Развитие Человека». Тел. (057) 717-98-60,  8-067-902-85-65, info@mianie-system.org.

           

 

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