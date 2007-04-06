Киевское юридическое общество считает законным Указ Президента о роспуске парламента

Киевское юридическое общество считает юридически обоснованным и отвечающим Конституции, Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общества Олег БЕРЕЗЮК.

Он заявил, что, поскольку Президент является гарантом Конституции, то в условиях “системного нарушения парламентом статей Конституции в части формирования коалиции фракций парламентского большинства” Президент принял правильное и юридически обоснованное решение о досрочном прекращении полномочий ВР.

Со своей стороны, политолог Михаил БАСАРАБ заявил, что акции протеста, устроенные сторонниками коалиции, являются “бряцаньем оружием”, они не будут иметь существенного эффекта и не будут длительными. По его словам, также маловероятны масштабные забастовки, к которым призывают некоторые представители коалиции.

При этом политолог отметил, что большой бизнес не заинтересован в том, чтобы их предприятия сворачивали свою работу, поскольку это приведет к значительным убыткам. Он также выразил мнение, что наиболее заинтересованным лицом в продолжении работы парламента является председатель ВР Александр МОРОЗ. М.БАСАРАБ объяснил, что, согласно опросам, рейтинги Социалистической партии достаточно низкие, и СПУ рискует не попасть в парламент в случае проведения досрочных выборов.

В свою очередь, кандидат юридических наук Николай СИРЫЙ отметил, что конституции европейских стран не содержат перечня формально-юридических оснований для роспуска парламента. По его словам, в демократических странах механизм организации власти действует по принципу ее распределения, и единственным основанием для роспуска парламента считается наличие существенного конституционного кризиса. М.СИРЫЙ считает, что статья 90 Конституции не наводит исчерпывающий перечень оснований для роспуска парламента, а только некоторые из возможных вариантов проявления политического кризиса.