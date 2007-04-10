Финансовый отчет Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG за 2006 год

Ощутимый рост продаж и прибыли в 2006-ом

2007-й – “год изменений и инвестиций“

- Чистые продажи возросли на 4,2% до 3,16 млрд евро

- Доход без вычета процентов и налогов (EBITА) возрос на 5% до 111,1 млн евро

- Доход без вычета процентов и налогов (EBITА) до одноразовых выплат 118,6 млн евро

- Германия: позиции компании на данном рынке заметно усилились, показатели – выше средних показателей в отрасли

- Международные показатели: удвоен рост продаж и доходов

- Предложенные дивиденды 0,45 евро на акцию

Франкфурт, 3 апреля 2007 – Praktiker Group удачно завершила 2006 финансовый год: продажи и прибыль снова возросли по сравнению с позитивными показателями предыдущего года*. Чистые продажи возросли на 4,2% до 3,16 млрд евро (2005: 3,03 млрд евро). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи на международном рынке возросли на 6,2% (2005: 3,9%), а на внутреннем рынке на 2,5% (2005: 0,7%). В то же время, доход без вычета процентов и налогов возрос на 5% с 105,8 до 111,1 млн евро.

Вольфганг Вернер (Wolfgang Werner), глава совета директоров Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG отметил: “Нам удалось сохранить динамичный рост на протяжении нескольких прошлых лет и значительно улучшить наши позиции как на рынке Германии, так и на международном рынке. Мы должны сохранить данную тенденцию в текущем фискальном году. 2007-й год ознаменуется изменениями и вливанием инвестиций компании Praktiker. Мы ускорим наш рост на международных рынках и вместе с Max Bahr основательно встряхнем рынок Германии. Наша цель – стать лидером отрасли в Германии (предыдущие года согласно общим показателям)»

Доход без вычета процентов и налогов в 111,1 млн евро по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 5%.

После уплаты налогов и других расходов, чистая прибыль возросла на 8,4% с 77,6 млн до 84,1 млн евро.

Изменения баланса Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG в основном обусловлены выпуском конвертируемых облигаций на сумму 150 млн евро для частичного финансирования приобретения Max Bahr. Общие активы на 31 декабря 2006 года возросли до 1,89 млрд евро по сравнению с 1,72 млрд евро в 2005 году.

Позиции компании на рынке Германии укрепились – показатели за отчетный период выше средних показателей по отрасли

Два сегмента, внутренний и международный, способствуют в разных долях 4,2% росту консолидированных продаж до 3,16 млрд евро. В Германии объем продаж, который составил 2,3 млрд евро в 2006 финансовом году, свидетельствует о номинальном приросте в размере 0,8%.

Повышение продуктивности торговой площади и рентабельности продаж

Значительный рост продаж на метр квадратный также свидетельствует про общий успех года. В 2006 году этот показатель у Praktiker в Германии впервые преодолел отметку 1 500 евро. И что еще важнее: повышение рентабельности торговой площади увеличило маржу операционной прибыли. Показатель маржи дохода без вычета процентов и налогов до выплаты одноразовых расходов на внутреннем рынке достиг 2,9%, в то время как показатель для всей группы составил 3,8%.

«Магазин легких покупок» (Easy-to-Shop) – пилотный проект очень успешен

Шесть из 268 магазинов Praktiker в Германии сыграли особенную роль в 2006 году – это пилотный проект новой концепции магазинов – «Магазин легких покупок» (Easy-to-Shop), – основной целью которого стало показать потребителям, что покупать в Praktiker не только выгодно, но ещё удобно и быстро. На 20% было оптимизировано поставку ассортимента, улучшено навигационною систему и раскладку продукции.

Приобретение Max Bahr – основа стратегии двух брендов

Приобретение бизнеса нашего бывшего конкурента, сети магазинов Max Bahr, 14 августа 2006 года стало новой вехой в истории Praktiker Group. Сделка создает основу для реализации стратегии двух брендов, что станет первым опытом такого рода для отрасли DIY в Германии.

Высокий рост продаж и рост прибыли от международных операций

На международном рынке – в основном в Восточной Европе – уровень прибыли непрерывно растет. Международные операции достигли 28% от нашего товарооборота, но составили лишь половину прибыли от операций Praktiker Group в 2006 фискальном году. Международные продажи увеличились на 14,4% до 880,2 млн евро (2005: 769,5 млн евро). Доход без вычета процентов и налогов возрос на 24,1% и составил 52,6 млн евро (2005: 42,4 млн евро).

Инвестиции: три четверти международных операций

Инвестиции Praktiker Group в 2006 финансовом году уменьшились на целых 20% и достигли 68,0 млн евро. Частично это было обусловлено тем, что открытия некоторых новых магазинов в Восточной Европе, включая наш выход на рынок Украины, невозможно было реализовать вовремя до окончания года из-за политических и регулятивных сложностей.

Перспективы

Praktiker Group видит хорошие возможности для внутреннего и международного роста в 2007 году. “В этом году мы сделаем все, что в наших силах, для закрепления нашего успеха“, подчеркнул господин Вернер. В Германии, предпосылки стабильного роста прибыли были улучшены с покупкой Max Bahr, с одной стороны, и с запуском национальной сети магазинов новой концепции Easy-to-Shop, с другой. Это «прекрасные предпосылки для компании Praktiker занять позиции лидера рынка».

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG ожидает увеличения объема продаж группы – включая Max Bahr – до более 4-х млрд евро в 2007 году и получение дохода без вычета процентов и налогов 115 млн евро.

Основные показатели Praktiker Group 2004 2005 2006 Годовые изменения Информация о прибыли и убытках Чистые продажи, млн евро 2934,0 3033,9 3162,1 4,2 В Германии 2248,9 2264,5 2281,9 0,8 Международные представительства 685,1 769,5 880,2 14,4 Международная часть от общих продаж, % 23,4 25,4 27,8 - Рост по сравнению с предыдущим периодом, % 3,4 1,5 3,5 - В Германии 3,4 0,7 2,5 - Международные представительства 3,3 3,9 6,2 - Доход без вычета процентов и налогов (EBITA), млн евро 80,4 105,8 111,1 5,0 В Германии 35,2 63,4 58,5 -7,7 Международные представительства 45,3 42,4 52,6 24,1 Маржа дохода без вычета процентов и налогов, % 2,74 3,49 3,51 - Доход до уплаты налогов (EBT), млн евро 71,9 100,3 112,5 12,2 Чистая прибыль от операций, млн евро 63,7 77,6 84,1 8,4 Чистая прибыль на акцию (EPS), евро (на основе 58 млн акций) 1,08 1,32 1,43 8,3 Дивиденды на акцию, евро (на 2006) - 0,45 0,45 - Операционная информация Количество магазинов 335 340 341 0,3 В Германии 278 275 268 -2,5 Международные представительства 57 65 73 12,3 Торговая площадь, 1 000 м2 1958 2012 2026 0,7 В Германии 1555 1549 1515 -2,2 Международные представительства 403 463 512 10,6 Среднегодовое количество штатных работников 15941 16550 17600 6,3 В Германии 10504 10397 10480 0,8 Международные представительства 5437 6153 7120 15,7