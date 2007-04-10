Финансовый отчет Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG за 2006 год
Финансовый отчет Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG за 2006 год
Ощутимый рост продаж и прибыли в 2006-ом
2007-й – “год изменений и инвестиций“
- Чистые продажи возросли на 4,2% до 3,16 млрд евро
- Доход без вычета процентов и налогов (EBITА) возрос на 5% до 111,1 млн евро
- Доход без вычета процентов и налогов (EBITА) до одноразовых выплат 118,6 млн евро
- Германия: позиции компании на данном рынке заметно усилились, показатели – выше средних показателей в отрасли
- Международные показатели: удвоен рост продаж и доходов
- Предложенные дивиденды 0,45 евро на акцию
Франкфурт, 3 апреля 2007 – Praktiker Group удачно завершила 2006 финансовый год: продажи и прибыль снова возросли по сравнению с позитивными показателями предыдущего года*. Чистые продажи возросли на 4,2% до 3,16 млрд евро (2005: 3,03 млрд евро). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи на международном рынке возросли на 6,2% (2005: 3,9%), а на внутреннем рынке на 2,5% (2005: 0,7%). В то же время, доход без вычета процентов и налогов возрос на 5% с 105,8 до 111,1 млн евро.
Вольфганг Вернер (Wolfgang Werner), глава совета директоров Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG отметил: “Нам удалось сохранить динамичный рост на протяжении нескольких прошлых лет и значительно улучшить наши позиции как на рынке Германии, так и на международном рынке. Мы должны сохранить данную тенденцию в текущем фискальном году. 2007-й год ознаменуется изменениями и вливанием инвестиций компании Praktiker. Мы ускорим наш рост на международных рынках и вместе с Max Bahr основательно встряхнем рынок Германии. Наша цель – стать лидером отрасли в Германии (предыдущие года согласно общим показателям)»
Доход без вычета процентов и налогов в 111,1 млн евро по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 5%.
После уплаты налогов и других расходов, чистая прибыль возросла на 8,4% с 77,6 млн до 84,1 млн евро.
Изменения баланса Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG в основном обусловлены выпуском конвертируемых облигаций на сумму 150 млн евро для частичного финансирования приобретения Max Bahr. Общие активы на 31 декабря 2006 года возросли до 1,89 млрд евро по сравнению с 1,72 млрд евро в 2005 году.
Позиции компании на рынке Германии укрепились – показатели за отчетный период выше средних показателей по отрасли
Два сегмента, внутренний и международный, способствуют в разных долях 4,2% росту консолидированных продаж до 3,16 млрд евро. В Германии объем продаж, который составил 2,3 млрд евро в 2006 финансовом году, свидетельствует о номинальном приросте в размере 0,8%.
Повышение продуктивности торговой площади и рентабельности продаж
Значительный рост продаж на метр квадратный также свидетельствует про общий успех года. В 2006 году этот показатель у Praktiker в Германии впервые преодолел отметку 1 500 евро. И что еще важнее: повышение рентабельности торговой площади увеличило маржу операционной прибыли. Показатель маржи дохода без вычета процентов и налогов до выплаты одноразовых расходов на внутреннем рынке достиг 2,9%, в то время как показатель для всей группы составил 3,8%.
«Магазин легких покупок» (Easy-to-Shop) – пилотный проект очень успешен
Шесть из 268 магазинов Praktiker в Германии сыграли особенную роль в 2006 году – это пилотный проект новой концепции магазинов – «Магазин легких покупок» (Easy-to-Shop), – основной целью которого стало показать потребителям, что покупать в Praktiker не только выгодно, но ещё удобно и быстро. На 20% было оптимизировано поставку ассортимента, улучшено навигационною систему и раскладку продукции.
Приобретение Max Bahr – основа стратегии двух брендов
Приобретение бизнеса нашего бывшего конкурента, сети магазинов Max Bahr, 14 августа 2006 года стало новой вехой в истории Praktiker Group. Сделка создает основу для реализации стратегии двух брендов, что станет первым опытом такого рода для отрасли DIY в Германии.
Высокий рост продаж и рост прибыли от международных операций
На международном рынке – в основном в Восточной Европе – уровень прибыли непрерывно растет. Международные операции достигли 28% от нашего товарооборота, но составили лишь половину прибыли от операций Praktiker Group в 2006 фискальном году. Международные продажи увеличились на 14,4% до 880,2 млн евро (2005: 769,5 млн евро). Доход без вычета процентов и налогов возрос на 24,1% и составил 52,6 млн евро (2005: 42,4 млн евро).
Инвестиции: три четверти международных операций
Инвестиции Praktiker Group в 2006 финансовом году уменьшились на целых 20% и достигли 68,0 млн евро. Частично это было обусловлено тем, что открытия некоторых новых магазинов в Восточной Европе, включая наш выход на рынок Украины, невозможно было реализовать вовремя до окончания года из-за политических и регулятивных сложностей.
Перспективы
Praktiker Group видит хорошие возможности для внутреннего и международного роста в 2007 году. “В этом году мы сделаем все, что в наших силах, для закрепления нашего успеха“, подчеркнул господин Вернер. В Германии, предпосылки стабильного роста прибыли были улучшены с покупкой Max Bahr, с одной стороны, и с запуском национальной сети магазинов новой концепции Easy-to-Shop, с другой. Это «прекрасные предпосылки для компании Praktiker занять позиции лидера рынка».
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG ожидает увеличения объема продаж группы – включая Max Bahr – до более 4-х млрд евро в 2007 году и получение дохода без вычета процентов и налогов 115 млн евро.
|Основные показатели Praktiker Group
|2004
|2005
|2006
|Годовые изменения
|Информация о прибыли и убытках
|Чистые продажи, млн евро
2934,0
3033,9
3162,1
4,2
|В Германии
2248,9
2264,5
2281,9
0,8
|Международные представительства
685,1
769,5
880,2
14,4
|Международная часть от общих продаж, %
23,4
25,4
27,8
-
|Рост по сравнению с предыдущим периодом, %
3,4
1,5
3,5
-
|В Германии
3,4
0,7
2,5
-
Международные представительства
3,3
3,9
6,2
-
|Доход без вычета процентов и налогов (EBITA), млн евро
80,4
105,8
111,1
5,0
|В Германии
35,2
63,4
58,5
-7,7
Международные представительства
45,3
42,4
52,6
24,1
|Маржа дохода без вычета процентов и налогов, %
2,74
3,49
3,51
-
|Доход до уплаты налогов (EBT), млн евро
71,9
100,3
112,5
12,2
|Чистая прибыль от операций, млн евро
63,7
77,6
84,1
8,4
|Чистая прибыль на акцию (EPS), евро (на основе 58 млн акций)
1,08
1,32
1,43
8,3
|Дивиденды на акцию, евро (на 2006)
-
0,45
0,45
-
|Операционная информация
|Количество магазинов
335
340
341
0,3
|В Германии
278
275
268
-2,5
|Международные представительства
57
65
73
12,3
|Торговая площадь, 1 000 м2
1958
2012
2026
0,7
|В Германии
1555
1549
1515
-2,2
|Международные представительства
403
463
512
10,6
|Среднегодовое количество штатных работников
15941
16550
17600
6,3
|В Германии
10504
10397
10480
0,8
|Международные представительства
5437
6153
7120
15,7
|Основные показатели Max Bahr
Бизнес год 2005/2006
|Чистые продажи, млн евро
726
|Количество магазинов
77
|Торговая площадь, 1 000 м2
556
|Среднегодовое количество штатных работников
3178