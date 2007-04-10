18-21 апреля в Киеве состоится ІІ Весенняя книжная ярмарка и Международная ассамблея фантастики

С 18 по 21 апреля в Киеве в Экспоцентре “Спортивный” Национального университета физического воспитания и спорта Украины состоится ІІ городская Весенняя книжная ярмарка, в рамках которой пройдет Международная ассамблея фантастики «Портал-2007» и Европейская конференция (Еврокон) Европейского общества научной фантастики.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор украинской выставочной компании “Медвин” - организатор ярмарки Эдвин ЗАДОРОЖНЫЙ. В организации мероприятия также принимают участие Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Хозяйственная ассоциация книгораспространителей Украины и Международная ассамблея фантастики «Портал».

На этот раз на 150 стендах будут представлены книжки самой разнообразной тематики около 300 издательств из разных стран мира, среди которых яркая детская литература, школьные учебники, издания классиков, современных писателей, фундаментальные исследования мировой науки и фантастика.

По информации Э.ЗАДОРОЖНОГО, право проведения Международной ассамблеи фантастики “Портал” Украина получила после успешного проведения еврокона в 2006 году.

Как сообщил собравшимся на пресс-конференции сопрезидент Международного портала фантастов от Украины Сергей ДЯЧЕНКО, его работа направлена на то, чтобы Киев постепенно стал столицей европейской фантастики. “Это дерзкая, но достаточно реальная мечта”, - отметил он.

По словам С.ДЯЧЕНКО, на этот раз в Киев для участия в “Портале” приедет один из самых титулованных писателей Америки, представитель интеллектуальной фантастики Джон КРАУЛИ. Среди других почетных гостей – Дмитрий БЫКОВ (Россия), Святослав ЛОГИНОВ (Россия). Специальные гости - Анжей САПКОВСКИЙ (Польша), Павел АМНУЭЛЬ (Израиль), Даниил КЛУГЕР (Израиль), Генри Лайон ОЛДИ (Украина), Андрей ВАЛЕНТИНОВ (Украина).

По информации С.ДЯЧЕНКО, в этом году впервые будет организована “литературная семинария”, на которой каждый из титулованных писателей раскроет свои секреты мастерства и ответит на поставленные вопросы.

В рамках ярмарки состоится несколько тематических дней. Так, 19 апреля объявлено Днем молодежи и студентов. В этот день будут проходить презентации книжек молодых писателей, а отдельное издательство в этот день будет предоставлять 10% скидку на книжки по предъявлению студенческого билета.

20 апреля будет провозглашено Днем Булгакова. В этот день состоится круглый стол «Мотивы фантастики в произведениях М.Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В этот день также будут представлены издания раритетов из коллекции Мемориального музея М.Булгакова, будет проведено вручение первой Премии им. Булгакова.

21 апреля будет посвящено детской книге. В этот день детвору ожидают презентации детских книжек, встречи с детскими писателями, конкурсы, развлечения, игры.

В рамках выставки пройдет в целом свыше 100 разнообразных мероприятий, среди которых, - презентации, круглые столы, семинары, мастер-классы, встречи с авторами.

Церемония официального открытия выставки состоится вместе с открытием Портала 19 апреля в 11.00. Выставка будет работать на протяжении четырех дней с 10.00 до 18.00. Вход на выставку — свободный.