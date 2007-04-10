Общественный суд Украины заявляет о попытках обанкротить Керченский морской порт

Общественный суд Украины (ОСУ) заявляет о попытках обанкротить Керченский морской торговый порт.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава ОСУ, глава Коалиции антикоррупционных организаций Анатолий МИСЯЦ.

Как передает кореспондент УНИАН, по его словам, запланировано до мая т.г. уволить 160 работников порта, руководство это мотивирует отсутствием средств на выплату зарплат. Между тем, объемы грузооборота порта «из года в год растут». По мнению А.МИСЯЦА, эти данные фальсифицируются. «Идет чистой воды фальсификация с тоннами, с погрузками, которые министерство принимает как надлежащее и выдает потом за свои достижения. Но достижений нет - идет чистой воды принудительное банкротство предприятия на глазах у десятков тысяч людей», - заявил А.МИСЯЦ.

По его мнению, в банкротстве предприятия заинтересован ряд лиц. «Заинтересованы, во-первых, сам Олег КОТОВСКИЙ (начальник порта – УНИАН), потому что он за государственные средства построил частный зерновой элеватор на территории порта, некоторые частные структуры, которые блокируют переправу жизненно необходимую, и ждут, пока порт завалится, и его можно будет приватизировать и построить на его территории переправу», - сказал он.

Кроме того, по словам главы ОСУ, в происходящем «заинтересованы те заместители министра транспорта, которые курируют это дело и делают вид, что ничего не происходит. И у нас есть право на сегодняшний день считать, что заинтересован сам Николай РУДЬКОВСКИЙ (министр – УНИАН)».

На вопрос, имеет ли ОСУ доказательства своих обвинений, А.МИСЯЦ отметил: «У нас доказательства есть те, что представитель Минтранса на пресс-конференцию не явился, проигнорировав наши обвинения и возможность подать на нас в суд за необъективное обвинение».

В то же время, присутствующий на пресс-конференции общественный судья Ярослав МИСЯЦ отметил, что по поводу фактов нарушений в порту ОСУ сообщал в МТСУ и самому министру не один раз, также сообщалось народным депутатам, общественности. «Господин министр до сих пор не принял мер по поводу остановки этих преступлений. Этим самым он проявляет, как минимум, служебную халатность… Если министр не принимает никаких мер для прекращения преступлений, значит, он заинтересован в том, чтобы эта коррупционная ситуация в ведомстве продолжалась, а также продолжались преступления на территории Керчи», - сказал он.

А.МИСЯЦ подчеркнул, что ОСУ не будет мириться с коррупционной схемой в МТСУ, которая продолжает осуществляться при всех руководителях министерства.

По данным ОСУ, в частности, в результате неправильного применения аккордной ставки на перевалку транзитных ферросплавов в договоре с компанией «Ново транс Лимитед» (Великобритания) порту был нанесен убыток в 414,5 тыс. грн. Кроме того, обнаружены нарушения при взимании платы за работу буксиров, платы за сохранение грузов, которые привели к значительным убыткам.