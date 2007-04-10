Депутаты Выдрин и Данилов предлагают запретить депутатам предыдущих созывов ВР участвовать в парламентских выборах

Народные депутаты, члены Партии свободных демократов Дмитрий ВЫДРИН и Алексей ДАНИЛОВ предлагают принять закон, который препятствовал бы депутатам всех созывов Верховной Рады вновь участвовать в выборах, независимо от того, когда они состоятся.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По мнению Д.ВЫДРИНА, это даст возможность отсечь основную часть депутатов, которые были замешаны в коррупции, в связях с крупным капиталом, с крупным административным ресурсом.

Д.ВЫДРИН уверен, что пропорциональная система выборов в парламент в чистом виде себя не оправдала, поскольку не удалось собрать 300 голосов для создания конституционного большинства. «Кроме того, украинская идеология сегодня не настолько развита, чтобы вместить взгляды и мировоззрения всех людей, которые хотят участвовать в политике и потому, чисто пропорциональной системой мы отсекаем огромное количество людей, которые могли бы быть очень эффективны в политике»,- сказал он.

Д.ВЫДРИН считает абсолютно уместной идею создания двухпалатного парламента в Украине. По его мнению, представители верхней палаты могли бы создать противовес «дуракам в политическом процессе».

Кроме того, по мнению депутатов, необходимо уменьшить привилегии для народных депутатов. «Нам нужно на порядок уменьшить количество соблазнов, ради которых люди ломанулись такой массой в политику. Не должно быть ни привилегированных номеров на машинах, ни привилегированных нычек в аеропортах и на вокзалах, не должно быть нычек на Крымском побережье, почему-то любимом коррупционерами и политическими нуворишами»,- сказал Д.ВЫДРИН.