В рамках благотворительной акции компания MERX передала в школы-интернаты более 22 тыс. книжек

Мебельная компания MERX передала в школы-интернаты более 22 тыс. книжек в рамках благотворительной акции «Помоги детям вместе с MERX».

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель генерального директора компании MERX Елена ЛИСТОПАД, было отобрано 28 школ-интернатов, которые наиболее нуждаются в помощи, и в каждую школу было направлено по 800 книг для детей.

Как отметил Е.ЛИСТОПАД, главным критерием отбора школ стала отдаленность их от городов и областных центров. Таким образом, для школ были сформированы библиотеки, в которые вошла украинская и зарубежная литература, энциклопедии, художественные и развивающие книги.

Как сообщила Е.ЛИСТОПАД, книги отбирались по запросам, которые поступали из интернатов. По ее словам, библиотеки в этих школах не обновлялись по 10-15 лет.

По данным директора компании-поставщика книг ООО «Джерела М» Виталия КАПРАНОВА, все книги, которые были поставлены в интернаты, - на украинском языке, при этом треть из них написаны украинскими авторами. Он также отметил, что акция очень своевременна, поскольку в прошлом году украинское правительство, которое должно этим заниматься, не потратило ни одной гривны на закупку книг для детей.

Как сообщила присутствующая на пресс-конференции главный специалист отдела дошкольного, начального и специального образования Министерства образования и науки Украины Ольга ШИЯН, на сегодня, по официальным данным, в Украине почти 100 тыс. детей являются сиротами. Однако, как отметила она, эта цифра гораздо больше, поскольку есть множество беспризорных детей, при этом количество детей-сирот из года в год растет. Он также сообщила, что сегодня в Украине существует проблема с учебниками в школах-интернатах, которых насчитывается 206, а также в 55 домах для детей-сирот.