Всеукраинская партия Народного доверия заявила о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах

Всеукраинская партия Народного доверия первой сообщила Центральной избирательной комиссии о своем намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава партии Андрей АЗАРОВ.

По его информации, соответствующее заявление было подано в ЦИК 6 апреля.

«Мы зарегистрированы как претендент на участие в выборах и сегодня мы подготавливаем документы, чтобы провести съезд, чтобы подать своих кандидатов в депутаты Верховной Рады. И мы сегодня заявляем о том, что идеологию, которую мы создали, которой мы придерживаемся, мы хотим отстаивать на кандидатских майданах», - отметил А.АЗАРОВ.

По его словам, на сегодняшний день в Украине грань между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, а действующая власть не дает «абсолютно никаких предложений», чтоб это остановить, а занята только борьбой «за удержание власти».

«Всеукраинская партия Народного доверия первая подала документы, может быть, не надеясь на проход в этот парламент, непосредственно на этих выборах, но мы хотим заявить всему украинскому обществу, что наша партия преследует принципы объединения народа, принципы создания действенных механизмов реализации своей программы. Мы говорим, что политические силы, которые пытаются сегодня объединятся в блоки, которые пытаются создать из политики какие-то объединительные моменты для прохождения в парламент, сегодня соответственно не имеют своей идеологической основы общей. Мы сегодня совершенно четко видим, какой должна быть Украина через 5 лет, через 10 и через 15», - сказал А.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что программа партии базируется на механизмах, заложенных в мировой практике и с использованием результатов опросов, исследований и гражданских слушаний, поэтому имеет «четкую народную идеологию».

А.АЗАРОВ также отметил, что для создания в Украине настоящего демократического государства, по его мнению, парламент должен быть «многовекторным».

«На сегодня есть в политике только два полюса – «левый» и «правый». Мне кажется, что только в многополярности будут выражаться демократичность направленности нашего государственного устроя. Только в различии мнений и идей может родиться истина», - сказал лидер ВПНД.

Говоря о наиболее актуальных на сегодняшний день для Украины вопросах, А.АЗАРОВ рассказал, что партия определяет внеблоковый путь развития государства.

«Я уверен, что образ Швейцарии, Австрии и других стран, которые научились обращать внутри себя огромные капиталы при этом, не будучи заангажированы со стороны того или иного блока – это конечно же альтернативный путь. Если государству что-то угрожает, то можно говорить о каких-то ассоциированных членствах в каких-либо политических объединениях или военных объединениях мира. И эти ситуативные моменты могут достаточно серьезно влиять на мировое мнение,» - сказал он. В тоже время, А.АЗАРОВ не исключил «путь длительных и долгих переговоров с, возможно, и натовскими организациями, опять таки для получения каких-либо преференций в случае, если возникают ненужные нам военные конфликты». «Но я против каких либо объединений и вхождения в блоки», - подчеркнул он.

В отношение языков А.АЗАРОВ сказал, что считает эту проблему надуманной.

Справка УНИАН. Всеукраинская партия Народного доверия создана в 2000 г. Она объединяет почти 15 тыс. граждан Украины, которые входят в 400 парторганизаций в разных регионах страны.

А.АЗАРОВ - 1968 г.р., экономист, инженер. На сегодняшний день является главой правления Кредитного союза “Первое кредитное общество”, член гражданской коллегии при Министерстве финансов Украины.