В Киеве представлена первая часть международного проекта «Духовное возрождение человека и общества».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации, прошедшей сегодня в УНИАН, президент-основатель, научный руководитель центра и системы “Развитие Человека”, академик Российской Академии естественных наук и Международной дипломатической Академии, доктор философских наук, профессор Михаил МИАНИЕ отметил, что первая часть проекта посвящена формированию человека как личности.

По его словам, проект «Духовное возрождение человека и общества» ставит перед собой задачу научить тому, чему до сих пор не учат в школе: ставить и достигать цели, как находить и не терять друзей, как управлять своими эмоциями, как не болеть, как и для чего жить и многому другому.

М.МИАНИЕ отметил, что традиционная учеба проходит в достаточно скучной форме, “а у каждого человека есть потребность в общении, потребность творить”. По его словам, общество не дает человеку четкой установки, кем быть и как жить, поэтому все это за человека решает реклама.

М.МИАНИЕ также отметил, что система “Развитие человека” работает в рамках соответствующих организаций на протяжении 14 лет, а это около 15 тысяч учебных часов.

По словам М.МИАНИЕ, для того, чтобы человек был личностью, ему необходимо четко знать, чего он хочет от жизни, ради чего стоит жить, формировать в себе сильные личные качества, научиться руководить своим временем и эмоциями, научиться думать и действовать. По его мнению, человеку также необходимо владеть определенными навыками: как делать комплименты, как принимать участие в культурных мероприятиях и тому подобное.

М.МИАНИЕ отметил, что для того, чтобы человек формировался как личность, ему необходимо поверить, в первую очередь, в себя, увидеть, какой прекрасный и удивительный мир.

***Суть международного проекта «Духовное возрождение человека и общества» - рост духовности и единства общества, максимальная активизация позитивных процессов во всех основных сферах (наука, образование, культура, бизнес, политика, общественное движение и т.д. всего 9 направлений, 45 основных программ).

Конечная цель проекта - научное подтверждение основных положений проекта, введение новых научных дисциплин и специальностей, подготовка учебников, методической помощи, введение данных знаний о человеке и обществе в школы, высшие учебные заведения, последипломное образование, создание исследовательского центра и институтов повышения квалификации по данным дисциплинам, создание филиалов центров “Развитие человека” во всех областных центрах Украины (на сегодня формируются и работают 12 филиалов).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации, прошедшей сегодня в УНИАН, президент-основатель, научный руководитель центра и системы “Развитие Человека”, академик Российской Академии естественных наук и Международной дипломатической Академии, доктор философских наук, профессор Михаил МИАНИЕ отметил, что первая часть проекта посвящена формированию человека как личности.

По его словам, проект «Духовное возрождение человека и общества» ставит перед собой задачу научить тому, чему до сих пор не учат в школе: ставить и достигать цели, как находить и не терять друзей, как управлять своими эмоциями, как не болеть, как и для чего жить и многому другому.

М.МИАНИЕ отметил, что традиционная учеба проходит в достаточно скучной форме, “а у каждого человека есть потребность в общении, потребность творить”. По его словам, общество не дает человеку четкой установки, кем быть и как жить, поэтому все это за человека решает реклама.

М.МИАНИЕ также отметил, что система “Развитие человека” работает в рамках соответствующих организаций на протяжении 14 лет, а это около 15 тысяч учебных часов.

По словам М.МИАНИЕ, для того, чтобы человек был личностью, ему необходимо четко знать, чего он хочет от жизни, ради чего стоит жить, формировать в себе сильные личные качества, научиться руководить своим временем и эмоциями, научиться думать и действовать. По его мнению, человеку также необходимо владеть определенными навыками: как делать комплименты, как принимать участие в культурных мероприятиях и тому подобное.

М.МИАНИЕ отметил, что для того, чтобы человек формировался как личность, ему необходимо поверить, в первую очередь, в себя, увидеть, какой прекрасный и удивительный мир.

***Суть международного проекта «Духовное возрождение человека и общества» - рост духовности и единства общества, максимальная активизация позитивных процессов во всех основных сферах (наука, образование, культура, бизнес, политика, общественное движение и т.д. всего 9 направлений, 45 основных программ).

Конечная цель проекта - научное подтверждение основных положений проекта, введение новых научных дисциплин и специальностей, подготовка учебников, методической помощи, введение данных знаний о человеке и обществе в школы, высшие учебные заведения, последипломное образование, создание исследовательского центра и институтов повышения квалификации по данным дисциплинам, создание филиалов центров “Развитие человека” во всех областных центрах Украины (на сегодня формируются и работают 12 филиалов).