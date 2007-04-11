Первое в Украине профессиональное гольф-поле потребует два года

Группа компаний GV построит в Киевской области (Макаровский район, поселки Копылив и Севериновка) первое в Украине профессиональное гольф-поле - “Royal Kyiv Golf Club”. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета группы компаний GV Юрий ВАСКЕВИЧ.

По его словам, проект предусматривает два основных этапа работы: первый – до сентября 2008 года планируется завершить строительство поля на 18 лунок, где будут проводиться международные соревнования, а также клубный дом. На втором этапе – 2008 – 2009 гг. запланированы строительство еще одного поля на 9 лунок и гостевых коттеджей. “Таким образом в 2009 году в Украине появится профессиональное гольф-поле международного уровня с USGA стандартами, академия и школа гольфа на шесть лунок”, - отметил Ю.ВАСКЕВИЧ.

По его словам, “Royal Kyiv Golf Club” станет прототипом классического британского гольфового поля, выполненного в стиле начала XIX века и адаптированного под современные нормативы. Гольф-комплекс будет построен по проекту британской компании Hawtree Ltd. В центре “Royal Kyiv Golf Club” будут построены также объекты инфраструктуры: гостиница, клубный дом, автостоянка.

По словам Ю.ВАСКЕВИЧА, одной из задач будущего гольф-клуба станет представление Украины в этом виде спорта на международном уровне.