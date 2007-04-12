С 16 по 19 апреля в Славутиче пройдет международная конференция «Социально-экономическое возрождение территорий после закрытия атомных объектов»

С 16 по 19 апреля в городе Славутич пройдет третья итоговая международная конференция «Социально-экономическое возрождение территорий после закрытия атомных объектов»

Конференция финансируется Министерством торговли и промышленности Великобритании в рамках Программы Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий после закрытия атомных объектов в Центральной и Восточной Европе» и организована Агентством по развитию бизнеса, Лабораторией малого бизнеса, Центром развития сообщества г.Славутич Киевской области и HTSPE – консультационной компанией Великобритании.

На конференции будут подведены итоги работы Программы Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий после закрытия атомных объектов в Центральной и Восточной Европе», которая в течение пяти лет являлась существенной поддержкой в решении социальных проблем в Литве (Игналина), Болгарии (Козлодуй) и Украине (Славутич).

Программа Министерства торговли и промышленности Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий закрытия атомных объектов» является частью большой программы стоимостью £32,5 млн. в год. Это вклад Великобритании в Программу «Глобального партнерства», направленную на улучшение ядерной безопасности и политики нераспространения ядерного оружия в странах бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, которая была принята на саммите Большой восьмерки в Кананскисе, Канада, в 2002 году.

Директор Программы Алан Хейз отмечает: «Среди всех компонентов программы Великобритании по снятию атомных объектов стран бывшего Советского Союза с эксплуатации меня больше всего интересовали социально-экономические последствия, возникающие после закрытия АЭС – основных градообразующих предприятий. Благодаря этой Программе было доказано, что при ограниченных, но правильно распределенных ресурсах результаты могут быть поразительными и привести к лучшему будущему».

Главной особенностью программы Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий после закрытия атомных объектов в Центральной и Восточной Европе» в каждой из стран, получающих поддержку, являлась четкая ориентация на потребности местных сообществ через реализацию малых проектов и доверие местным партнерам. В общей сложности в рамках программы было реализовано более 30 проектов, из них 13 – в Славутиче, Украина.

Среди главных результатов Программы Великобритании – создание возможностей занятости бывшего персонала АЭС, в том числе путем профориентации и переквалификации в соответствии с потребностями рынка труда; развитие бизнеса и предпринимательства; повышение потенциала местных сообществ. Однако главным результатом Программы Владимир Удовиченко, мэр г. Славутич, считает «изменение пессимистичного взгляда в будущее, связанное с закрытием АЭС, к более позитивному и уверенному мышлению».

В ходе работы конференции будет предоставлена информация о реализованных проектах и их результативности, инновационных подходах к решению проблем, касающихся городов-спутников атомных электростанций, которые выводятся из эксплуатации. Участники поделятся опытом социально-экономического возрождения городов-спутников АЭС, обсудят актуальные вопросы и их потенциальные решения, механизмы государственной и муниципальной поддержки местного развития и их влияние на результаты социально-экономического развития регионов.

В конференции примут участие делегации высокого уровня из России, Литвы, Белоруссии, Болгарии, Украины и Великобритании. В рамках программы конференции участники посетят объекты, созданные в рамках проектов в Славутиче, а также Чернобыльскую атомную электростанцию.

Обобщенные результаты программы будут представлены в книге, изданной к конференции.

Опыт и результаты Программы Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий после закрытия атомных объектов в Центральной и Восточной Европе» могут стать значительной поддержкой в аналогичной работе в моноиндустриальных городах в других регионах мира, стоящих перед необходимостью закрытия градообразующих предприятий и решения социальных проблем.

Более подробная информация о Программе:

http://www.dti.gov.uk/energy/environment/soviet-nuclear-legacy/index.html)

Более подробная информация о результатах программы Министерства торговли и промышленности Великобритании в городе Славутиче: www.investing.org.ua

За подробной информацией о конференции обращайтесь к Ларисе Никитенко:

lar@bda.org.ua , тел. 2-47-80, 2-47-85

cpp@slavutich.kiev.ua, тел./факс 2-96-86