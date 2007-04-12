12 апреля 2007 года открывается третий по счету Месяц Фотографии в Киеве «Фотобиеннале 2007».

Темами фотофестиваля 2007 года являются:

· Фотография. Персоны

· Фотография по-женски

Выбор первой темы обусловлен прежде, всего, стремлением продолжить начатую на предыдущих биеннале демонстрацию работ фотографов мирового уровня.

Зрителю уже были показаны фотографии выдающихся мастеров мировой фотографии:

Жана Дьёзеда и Робера Дуано (Франция), Владимира Биргуса (Чехия), Кристиана Кареза (Бельгия), Антанаса Суткуса (Литва), Гунарса Бинде (Латвия), фотографии известных советских фотографов - Макса Альперта, Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Якова Давидзона , фотографии современных авторов – Регины Шмекен (Германия), Карела Цудлина и Даны Киндровой (Чехия), Бенуа Жиземберга (Франция), Вячеслава Тарновецкого, Александра Гляделова, Юрия Косина, Александра Ляпина, Евгения Павлова (Украина).

На «Фотобиеннале 2007» мы дополняем этот перечень показом выставок Дениз Коломб (Франция), Кшиштофа Гералтовского (Польша), Альгимантаса Александрявичуса (Литва), Гурама Тибахашвили (Грузия). Будет представлен ряд выставок известных украинских фотографов, сказавших свое слово в отечественной фотографии.

«Персоны» – это, прежде всего, Фотографы – личности, выставки которых не ограничиваются какой-либо заранее определенной тематикой, что, к слову, не исключает возможности раскрытия ими установленных на нынешнем фестивале тем.

Кроме того, заданная тема «Персоны» подразумевает также показ выставок других, менее известных фотографов, отличающихся оригинальной трактовкой этого емкого понятия.

Выбор второй темы связан с тем, что в последние десять лет достаточно характерным и заметным явлением в мировой фотографии стало присутствие женщин-фотографов.

Это присутствие ощущается также и в современной украинской визуальной практике.

Не ставя перед собой задачу, глубоко и полно исследовать данное явление, на фестивале предлагается широкая демонстрация этой интересной и актуальной тенденции.

При этом речь не идет о различии фотографов по признаку полов, напротив, отдается привилегия особому, отличному от мужского, женскому взгляду на мир.

Организацию и проведение «Фотобиеннале 2007» поддержали Главное управление культуры Киевской городской государственной администрации, Фонд содействия развитию искусств, посольства Франции, Польши, Литвы и Грузии, Французский, Немецкий, Польский и Чешский культурные центры.

Генеральным спонсором фото фестиваля выступила компания Epson.

Продолжает оставаться постоянным партнером концерн «Київпідземшляхбуд».

Информационными спонсорами «Фотобиеннале 2007» стали журнал «Афиша» и один из ведущих фотографических журналов в Украине - журнал dFOTO.

Техническим партнером по печати фотографий для «Фотобиеннале 2007» выступила компания Имидж Лоджик.

В программе фестиваля предусмотрено более 60 проектов фотографов из 7 стран.

Экспозиции пройдут на более чем 20 выставочных площадках города.

Важной представляется идея расширения в 2007 году географии фото фестиваля, когда некоторые выставки из его программы будут показаны во время его проведения или по его окончанию в других городах Украины (Одессе и Львове). Таким образом, третий Месяц фотографии в Киеве «Фотобиеннале 2007», помимо очередного утверждения себя, как одного из значимых культурных мероприятий в городе, может приобрести новый общенациональный масштаб и трансформироваться в Месяц Фотографии в Украине.

Евгений Солонин, художественный директор Фотобиеннале

Игорь Оксаметный, куратор фото фестиваля