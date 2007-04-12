Князевич считает, что ЦИК достаточно трудно проводить избирательную кампанию в установленные сроки, но перенести выборы невозможно

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Руслан КНЯЗЕВИЧ считает, что с технологической точки зрения Центральной избирательной комиссии в определенные сроки будет достаточно сложно провести кампанию по проведению внеочередных выборов в парламент, но перенесение даты выборов невозможно.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“С точки зрения технологической чрезвычайно трудно будет их (выборы – УНИАН) осуществить. Но как перенести этот срок действиями ЦИК и Конституционного Суда, я не знаю”, - сказал экс-член Центризбиркома Р.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, единственный возможен путь – это если Президент внесет изменения в свой указ (о досрочном роспуске Верховной Рады – УНИАНЕ) о конкретной дате выборов. “Но готов ли он и сделает ли это - вопрос к нему”, - отметил депутат.

При этом Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что его очень тревожат разговоры о перенесении даты выборов. “Это же не мешок с картофелем, который можно взять и куда-то перенести”, - отметил депутат. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией избирательный процесс является непрерывным и начинающимся сразу после опубликования соответствующего указа главы государства. “Это срок, который определен Конституцией и никому его не разрешено расширять или сужать”, - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

Он также выразил надежду, что решение КС по результатам рассмотрения представления 53 депутатов, касающегося указа Президента о роспуске парламента будет исключительно правовым.

“Я бы не хотел, чтобы наш Конституционный Суд принимал свое решение сквозь призму политических договоренностей. Это поставит под сомнение правовую природу Конституционного Суда как арбитра конституционной юрисдикции”, - добавил Р.КНЯЗЕВИЧ.