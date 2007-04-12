Рекламисты будут настаивать на внесении своих замечаний в правила размещения внешней рекламы, разработанные КМДА

Ассоциация внешней рекламы Украины будет настаивать на внесении своих замечаний в правила размещения внешней рекламы, разработанные рабочей группой, созданной при Киевской городской государственной администрации.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации внешней рекламы Роман ПАЛАМАРЧУК.

По его словам, последние четыре года в Киеве рынок наружной рекламы функционировал без документов, которые четко и прозрачно регламентировали бы его деятельность. Сейчас ожидается утверждение Порядка размещения объектов внешней рекламы в городе, но, как подчеркнул Р.ПАЛАМАРЧУК, от того, как они будут выписаны сегодня, зависит дальнейшее развитие рынка наружной рекламы не только в Киеве, но и в Украине, поскольку в столице сконцентрировано около четверти рекламных плоскостей.

Представитель адвокатской компании, которая представляет интересы Ассоциации и других операторов отрасли, Павел КЛИНДУХОВ напомнил, что Правила размещения внешней рекламы согласно постановлению Кабинета Министров вступили в силу с 2004 г. На органы местного самоуправления была возложена обязанность в месячный срок привести нормативные акты в соответствие с новыми правилами.

Между тем, отметил юрист, на территории Киева до сегодняшнего дня действуют правила, которые не приведены в соответствие с постановлением Кабмина.

В то же время, КМДА в прошлом году начала разработку проекта размещения внешней рекламы в столице. Со стороны Госкомпредпринимательства, Ассоциации и операторов рынка внешней рекламы рабочей группе были переданы предложения и изменения на 50 страницах.

Большая часть этих разногласий была учтена, но остались неучтенными, по словам адвоката, два важных момента. Более того, подчеркнул П.КЛИНДУХОВ, рабочая группа не хочет идти на компромисс и переговоры по поводу внесения этих изменений.

Как объяснил П.КЛИНДУХОВ, одно из изменений касается комиссии, введенной в схему получения разрешения на размещение внешней рекламы, функции и полномочия которой противоречат действующему законодательству, и существование такой комиссии также не предусмотрено законодательным актом. Другой момент связан с распоряжением об утверждении данного Порядка, которое предусматривает обязательность перезаключения всеми распространителями внешней рекламы договоров с КП «Киевреклама».

«Данный пункт этого распоряжения грубо противоречит нормам действующего законодательства, поскольку расторжение договоров у нас возможно исключительно по согласию сторон и в судебном порядке. Обязать кого-либо перезаключать договора органы местного самоуправления не в праве», - отметил адвокат.

По мнению руководителя Киевского представительства Госкомпредпринимательства Виталия АПОСТОЛОВА, позиция городской власти относительно необходимости переподписания договоров является ни чем иным, как «попыткой передела рынка». Кроме того, В.АПОСТОЛОВ считает, что работа комиссии «направлена, в первую очередь, на установление и реализацию механизма, который позволит лицам, приобщенным к рассмотрению заявок распространителей рекламы, руководствоваться субъективными факторами и принимать своевольные решения, и, следовательно - на расширение коррупции и злоупотреблений в сфере разрешительной системы”.

Р.ПАЛАМАРЧУК также отметил, что рынок внешней рекламы уже год находится в стадии реформирования, и уже более полугода не выдаются разрешения на установку рекламных конструкций. При этом, по его информации, в городе все же появляются новые рекламные щиты, возможно, установленные «своими» операторами. Такие факты не внушают операторам внешней рекламы доверия к чиновникам, которые недавно пришли работать в новосозданное Главное управление КГГА по вопросам рекламы, часть которых уже была на руководящих постах в рекламных компаниях.

По словам Р.ПАЛАМАРЧУКА, киевская власть не считает нужным привлекать органы госконтроля, людей, которые участвовали в написании типовых правил, утвержденных Кабмином, а также представителей других госорганов к процесу выдачи разрешений, а также к другим процедурным моментам, «тем самым, закрывая полностью все финансовые потоки, в т.ч. на себе».

По информации исполнительного директора Ассоциации, она работает на рынке с 1998 г. и объединяет 21 компанию. Сейчас Ассоциация представляет более 2/3 рынка наружной рекламы Киева.