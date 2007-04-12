Фонд “Украина 3000” проведет в “Артеке” 24-27 апреля ІІ Международный гуманитарный форум по проблемам образования

Международный благотворительный Фонд “Украина 3000” проведет в международном детском центре “Артек” с 24 по 27 апреля ІІ Международный гуманитарный форум “Возрождение, обновление и развитие человека”, посвященный проблемам образования.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН советник председателя Наблюдательного совета МБФ “Украина 3000” Андрей МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, главной целью Форума является выработка стратегии внедрения гуманитарной педагогики через превращение процесса образования человека в процесс его воспитания. Планируется, что в мероприятиях Форума примут участие председатель Наблюдательного совета фонда “Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО, член Королевского дома Сербии – Принцесса Катарина и Принц Александр, министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО, министр образования и науки Крыма Валерий ЛАВРОВ и другие представители властных структур, связанных с воспитанием детей, образовательных заведений, в частности, более 70 выдающихся педагогов - носителей новейших идей в этой сфере.

Как сообщил А.МИРОШНИЧЕНКО, программа Форума состоит из трех частей. 24 апреля состоится официальное открытие Форума и будет проведена научная конференция “Воспитание будущего: ценности, цели и методики”.

25-26 апреля будут проведены мастер-классы 12 педагогов, которые имеют свои авторские технологии работы с детьми. Отдельно будут проведены два мастер-класса корифеев педагогики: руководителя Международного центра гуманной педагогики Шалва АМОНАШВИЛИ и педагога-новатора Николая ГУЗЫКА.

27 апреля состоится педагогический саммит, целью которого будет утверждение педагогическим обществом – участниками форума Манифеста образования будущего, базовый документ которого уже наработан и который будет дорабатываться во время Форума.

На пресс-конференции А.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что ІІ Международный гуманитарный форум в “Артеке” продолжает ряд общественных инициатив, которые начал и внедряет фонд “Украина 3000” в направлении “Завтра”. В 2006 г. в Киеве состоялся I Международный гуманитарный форум “Возрождение, обновление и развитие человека”, который был посвящен проблемам катастроф. Результатом работы Форума, приуроченного к 20-летию Чернобыльской катастрофы, стало подписание “Манифеста ответственности человека”, в котором изложен план стратегических инициатив, которые позволят человечеству устранить угрозы техногенных катастроф.