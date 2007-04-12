В Киеве сегодня стартует Месяц фотографии

Сегодня в Киеве в третий раз стартует «Месяц фотографии в Киеве. Фотобиеннале 2007».

Как рассказал на пресс-конференции в УНИАН художественный директор фестиваля Евгений СОЛОНИН, в рамках биеннале будет экспонироваться приблизительно 60 фотовыставок из разных европейских стран, а также работы ведущих украинских фотографов. Фотографии будут объединяться по темам «Фотография. Персоны» (ставит целью показать в каждом проекте личность автора и уникальность авторского взгляда) и «Фотография по-женски».

По замыслу организаторов, местом проведения биеннале станут многочисленные галереи, музеи, культурные центры Киева, а также “альтернативное” экспозиционное пространство – помещение Национальной оперы Украины, Городской парк, центр “Ультрамарин”.

По словам Е.СОЛОНИНА, первый Месяц фотографии состоялся в Париже в 1980 году. С тех пор под этим названием более чем в 30 странах ежегодно или каждые два года проводились разные по масштабу и тематике фестивали фотографии. Как правило, они поддерживаются муниципальными и государственными структурами, добавил художественный директор фестиваля.

По его словам, в 2003 году к проведению фотофестивалей приобщился и Киев. Темой первого биеналле была «Фотография. Прошлое и будущее». Второго (в 2005 г.) – «Фотография. Мир и война».

Как сообщил Е.СОЛОНИН, на этих фестивалях «мы показали выставки метров мировой фотографии – Жана ДЬЕЗЕДА, Робера ДУАНО (Франция), Владимира БИГУСА (Чехия), Анастаса СУТКУСА (Литва) и других, а также фотопроекты лучших украинских мастеров».

Проведение подобных масштабных акций, по мнению организаторов фестиваля, свидетельствует о том, что частная инициатива и инициатива культурных центров способна двигать культурный процесс в сторону мирового “значительно активнее, чем инициатива государственная”.

«Месяц фотографии в Киеве начинается выставкой «Портреты художников» Дениза КОЛОМБА в Центральном доме художника, и обещает быть не менее интересным предыдущих», - добавил Е.СОЛОНИН.