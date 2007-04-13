Федерация профсоюзов призывает Президента, премьера и председателя ВР безотлагательно сесть за стол переговоров

Федерация профсоюзов призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА безотлагательно сесть за стол переговоров для поиска путей выхода из политического кризиса.

Соответствующее обращение сегодня во время круглого стола в УНИАН обнародовал секретарь Федерации профсоюзов Украины Юрий КУЛИК.

Он отметил, что Федерация профсоюзов Украины как массовое общественное объединение выражает глубокую обеспокоенность обострением общественно-политической ситуации в стране.

“Представляя интересы наемных работников, защищая конституционные права граждан, основным из которых является право на труд и достойную жизнь, Федерация профсоюзов Украины выступает за сохранение спокойствия в Украине, дальнейшее последовательное построение социального и правового государства”, - отметил он.

Ю.КУЛИК подчеркнул, что люди хотят экономической и политической стабильности, социального роста и построения гражданского общества.

Он добавил, что политический конфликт должен разрешаться законными методами и в пределах Конституции .

По его словам, Федерации профсоюзов Украины представляет 12 млн. работников.

Он подчеркнул, что Федерация объединяет представителей разных политических сил, поэтому не может поддержать ни одну из сторон.

“Это обращение выражает надежды всех простых людей, работающих в Украине”, - добавил он.