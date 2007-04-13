«Европа FM» просит органы власти остановить давление Нацсовета на радиостанцию

Радиостанция «Европа FM» просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА остановить давление Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на станцию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее открытое обращение распространил программный директор радиостанции “Европа FM” Александр ЛИРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что радиостанция «Европа FM» недавно получила два предупреждения от Нацсовета в связи с невыполнением требования о 50%-й квоте наполнения эфира украинским продуктом. По его убеждению, это требование разрушает формат станции.

Он добавил, что на сегодня является угрозой отмена лицензии на вещание.

“Наиболее распространенным нарушением, за которое сегодня Нацсовет решает карать неугодные ей радиостанции, является нарушение требований наполнения радиоэфира произведениями украинских авторов и исполнителей. При этом ни действующее законодательство, ни внутренние акты Нацсовета не дают ответа, какие именно произведения следует считать украинскими, как отличать украинские произведения от неукраинских, и что именно должен делать радиостанция для того, чтобы придерживаться данной нормы закона”, говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что 24 статья Конституции запрещает установление каких-либо привилегий или ограничений по признакам этнического происхождения или местожительства, то есть телерадиоорганизация не имеет права отдавать преимущество произведениям только тех лиц, которые проживают на территории Украины или которые являются этническими украинцами.

“В то же время свободная, ничем не обоснованная трактовка требований законодательства, приводит к тому, что за обычное выполнение радиостанцией требований Конституции Нацсовет может такую телерадиоорганизацию привлечь к ответственности, включая лишение лицензии на осуществление права вещания”, отмечается в документе.

Авторы обращения заявляют, что радиостанция будет прибегать ко всем законным мерам, включая проведение мирных акций протеста, с целью недопущения представителями Нацсовета осуществлять в напряженное для Украины время передел радиочастот по собственному желанию.

Обращение открыто для подписания другими радиостанциями.