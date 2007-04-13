Читательская активность фармацевтов: в Украине начала работу первая экспертная медиапанель

Результатом сотрудничества компаний InMind и SBC Consulting стало появление на рынке Украины уникального аналитического продукта, позволяющего решать задачи эффективного медиапланирования в специализированной прессе, предназначенной для узкой категории специалистов.

Продукт уникален тем, что впервые в данном сегменте рынка появился инструментарий, позволяющий рекламодателям разрабатывать качественные медиастратегии.

Проект состоит из двух частей:

Ш Мониторинг специализированных СМИ (фармацевтических и медицинских)

Аналитический проект «Мониторинг специализированных СМИ» представляет собой полнотекстовое индексирование содержания всех периодических изданий, рассчитанных на работников аптек и врачей. С января 2006 г. проводится мониторинг периодических изданий, являющихся общенациональными. «Мониторинг специализированных СМИ» позволяет проводить качественный медиааудит, решать тактические и стратегические задачи всем участникам фармацевтического рынка Украины. Но для того чтобы разрабатывать эффективные медиастратегии этой информации недостаточно, нужен действенный инструмент для планирования медиабюджета, разработки стратегии размещения рекламы в печатных СМИ и оценки ее эффективности.

Поставленные задачи можно решить, дополнив собранные данные информацией о читательской аудитории. С этой целью проводится второе исследование.

Ш Медиапредпочтения работников аптек

Cпециализированное экспертное панельное исследование — совместный проект компаний InMind и SBC Consulting. Он посвящен изучению медиапредпочтений украинских фармацевтов и ориентирован, прежде всего, на определение не только объема читательской аудитории специализированных изданий, но и того, какие материалы представляют наибольший интерес, какой информации в подобных изданиях доверяют, что используют в своей работе.

Основой данного исследовательского проекта является создание специализированной панели экспертов, которая репрезентует генеральную совокупность сотрудников фармацевтических учреждений в городах 50,000+.

Результаты проекта включают данные о тенденциях чтения специализированной прессы, каналах ее получения, глубине знакомства с каждым изданием, анализ тематических предпочтений целевой аудитории, восприятия ею рекламных материалов и использование дополнительных источников информации и др.

Таким образом, уникальность совместного проекта заключается, во-первых, в создании действенного инструмента для оценки эффективности рекламы в фармацевтических печатных СМИ, во-вторых, в создании первой в Украине экспертной медиапанели для проведения подобного исследования. Самое важное, что результаты проекта «Мониторинг специализированных СМИ» будут интегрированы с результатами панельного исследования, а это позволит организовать процесс медиапланирования и медиааудита с наибольшей эффективностью.

Информация о компаниях:

SBC Consulting – компания основана в 2005 году. Основные направления деятельности: разработка и внедрение экономических методов оценки маркетинговой деятельности (ROI-marketing), аналитика и прогнозирование, медиапланирование и медиааудит, специализированные маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке. Ее сотрудники имеют опыт работы в известных фармацевтических и исследовательских компаниях, рекламных агентствах.

InMind – маркетинговая исследовательская компания, основной сферой деятельности которой являются изучение рынка (ad-hoc, tracking, omnibus) и консалтинг в области исследовательской методологии. С 2006 г. InMind является официальным представителем и одним из соучредителей международной исследовательской сети Factum-Group, работающей в странах Центральной и Восточной Европы, а также в составе Factum Group InMind входит во всемирную сеть Global. Совместно Factum Group и Global охватывают 40 стран мира. Медиапанель является одним из продуктов Медиа Департамента InMind. Среди других известных проектов компании – Дизайн телеметрической панели на 2008-2012 гг. и Контроль ее качества, проводимые по заказу Индустриального телевизионного комитета; проведение Установочных медиаисследований.

Пресс-конференция состоится в UNIAN 17 апреля 2007 года в 14.30 по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Natalya Romaniv

Marketing Analyst

SBC Consulting

phone:(38 044) 205-3653

Romaniv@sbc.biz