Международные перевозчики обвиняют госпредприятие “СМАП” в злоупотреблениях при выдаче разрешений на перевозки

Международные перевозчики обвиняют Государственное предприятие “Служба международных автомобильных перевозок” (ГП “СМАП”) в злоупотреблениях при выдаче разрешений на 3-сторонние российско-венгерско-украинские перевозки.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Отраслевого союза работодателей транспорта Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО и директор “Торгового дома “Камаз”, член Регионального совета АсМАП (г. Киев) Валентин ЗАТХЕЙ.

По их информации, квота, сформированная Украиной и Россией, составляет 13 тыс. разрешений в год. «На сегодняшний день уже использована полугодовая квота - выдано 6,5 тыс. разрешений. Если учесть, что транспортные предприятия в январе почти не работали, возникает вопрос, почему полугодовая квота была исчерпана за 2 месяца», - подчеркнул В.ЧЕРНЕНКО.

Руководители транспортных ведомств напомнили, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ пообещал запустить с начала 2007 года электронную базу учета разрешений на осуществление международных перевозок, которая даст возможность каждому международному перевозчику в режиме реального времени отслеживать движение и планировать свою деятельность. По информации В.ЧЕРНЕНКО и В.ЗАТХЕЯ, база до сих пор не создана.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2006г. пресс-служба Минтранссвязи сообщил, что с целью предотвращения злоупотреблений в сфере выдачи разрешений на грузовые перевозки ведомство работает над созданием прозрачных механизмов контроля в виде единой компьютеризированной системы учета выдачи разрешений. По каждой компании-перевозчику в систему будет заложена информация о количестве разрешений, полученных на определенное время. Как отмечал Н.РУДЬКОВСКИЙ, с помощью этой системы перевозчики смогут координировать свою работу.