Юристы-ученые о проблемах применения нового Гражданского кодекса Украины

20 апреля в 10-00 в главном корпусе Киевского национального университета внутренних дел состоится круглый стол на тему: “Научно-практические проблемы применения нового Гражданского кодекса Украины”, организованный юридическим факультетом Киевского национального университета внутренних дел. Участники: доктор юридических наук, профессор, академик ПАРНУ В.Луць, член корреспондент ПАРНУ, доктор юридических наук, профессор О.Дзера, профессора И.Бирюков, В.Гопанчук, Ю.Заика, О.Майданик, Р.Шишка. Будут обсуждаться вопросы, возникающие в связи с применением Гражданского кодекса Украины, а также при преподавании курса “Гражданское право Украины” и связанных с ним дисциплин в ВУЗах. Будут рассматриваться также практические аспекты применения отдельных положений гражданского законодательства Украины, в частности о защите личных неимущественных прав, права интеллектуальной собственности, решении проблем применения наследственного законодательства, путях преодоления пробелов в законодательстве при применении Гражданского кодекса Украины (пл.. Соломенская, 1). Нужна обязательная аккредитация до 19 апреля 16.00. Телефоны: 8-067-633-42-29,8-050-352-24-20, 279-31-58, mozokha@unian.net.