Итоги 10-летнего развития рынка платежных карт в Украине и прогнозы его развития до 2011 года

В 2006 году оборот денежных средств с использованием платежных карт составил 152,6 млрд. грн., рост по сравнению с предыдущим годом - 56,4%. Количество эмитированных карт составило 32,5 млн., практически одна карта на взрослого жителя страны.

По прогнозам специалистов Украинского процессингового центра (УПЦ) и Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» (Ассоциация „ЕМА”), эмиссия платежных карт в Украине до конца 2011 года составит 70 млн. карт, среднегодовой прирост 20%.

По словам Председателя Правления Владимира Шараевского: «За 10 лет, прошедшие с момента первого массового выпуска платежных карт, Украина уже сегодня занимает одно из первых мест в Восточной и Центральное Европе по количеству эмитированных карт. В то же время, несмотря на количество выпущенных платежных карт, в нашей стране из-за слабо развитой инфраструктуры приема кар далеко не везде можно ей воспользоваться, поэтому большая часть операций приходится на снятие наличных в банкоматах. В 2005 году в Украине по одной карте было совершенно 15 операций, а в Польше этот показатель составил 57 операций, в Великобритании - 84. Нам есть куда двигаться вперед».

В 2006 году УПЦ обслуживал 6,8 млн. платежных карт (20% рынка), с оборотом 33,97 млрд. грн. УПЦ осуществляет поддержку 4,4 тыс. банкоматов и 27 тыс. ПОС-терминалов. Среди клиентов 43 украинских банка.

В пресс-конференции примут участие Председатель Правления ЗАО «Украинский процессинговый центр» Владимир Шараевский, Директор по вопросам развития бизнеса Андрей Березок и Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр Карпов.

ЗАО «Украинский процессинговый центр» (УПЦ) – крупнейший процессинговый центр в Украине и в странах Восточной и Центральной Европы. УПЦ был учрежден в апреле 1997 года с целью развития и обслуживания в Украине безналичных платежей с использованием платежных карт международных и локальных платежных систем. УПЦ функционирует как процессинговый центр, который сертифицирован международными платежными системами MasterСard Worldwide, VISA International, American Express.

Ассоциация ЕМА была создана 19 марта 1999г. украинскими банками, членами платежной системы Europay International для координации развития рынка платежных карт в Украине. 11 ноября 2004 года Ассоциация переименована в Украинскую межбанковскую Ассоциацию членов платежных систем "ЕМА. Основные направления работы: корпоративные коммуникации, лоббизм и паблик рилейшнз, кредитный риск-менеджмент и система коллективной безопасности.

За дополнительной Наталия Реном

информацией 247-49-83, N.Renom@upc.ua