В Украине создан ”Союз христианских писателей”

В Украине создана общественная организация "Союз христианских писателей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Союза Константин ШАПОВАЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, "Союз христианских писателей Украины" ставит перед собой следующие задачи: объединить всех, кто пишет на христианскую тематику; помогать молодым христианским авторам в творческом становлении; навести контакты с издателями, чтобы издавать книги членов Союза; иметь представителей в регионах Украины; добиваться влияния христианских писателей на общество; издавать календарь Союза христианских писателей Украины и другое.

Председатель Союза отметил, что писатели объединились для того, чтобы вместе решать проблемы, связанные, в частности, с издательством книг христианских писателей.

К.ШАПОВАЛОВ подчеркнул, что Союз объединяет христиан различных конфессий: православных, пятидесятников, баптистов, харизматиков, адвентистов и католиков. По его словам, сегодня Союз насчитывает 27 членов. Членские взносы составляют 5 грн. в месяц.

Председатель Союза также отметил, что 29 апреля союз будет проводить “Первый украинский фестиваль христианской поэзии”, а в мае в Киеве состоится фестиваль христианской книги.

По словам К.ШАПОВАЛОВА, для того, чтобы вступить в Союз, необходимо иметь 2 литературных произведения, напечатанные или написанные, или 1 сборник стихотворений.