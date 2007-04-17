Компания ««Rainbow Tours» выходит на украинский рынок

17 апреля 2007 года в УНИАН представители туристической компании «Rainbow Tours» заявили о готовности инвестировать более 2 млн. дол. США в открытие представительства в Украине. Новый офис расположен в Киеве, по адресу: ул. Горького 155, оф. 23. В пресс-конференции приняли участие: Глеб Битюков – директор, Ева Высмык – менеджер по развитию.

Компания «Rainbow Tours» - это международная инвестиционная группа (с представительствами в Германии, Польше и Украине), которая была основана более 20 лет назад и специализируется на выездном туризме. Деятельность компании была отмечена многочисленными наградами и призами («Лучший польский туроператор», 2006).

Директор компании «Rainbow Tours» в Украине Глеб Битюков заявил: «принимая решение об открытии представительства в Украине, компания «Rainbow Tours» учитывала следующие факторы:

· Во-первых, украинская экономика и ее туристический сегмент развиваются стремительно и успешно;

· Во-вторых, усиливающийся средний класс, представители которого традиционно являются нашими клиентами, требовательный и искушенный путешественник;

· В-третьих, туристический потенциал украинского рынка очень высок».

Именно поэтому руководством компании «Rainbow Tours» было принято решение инвестировать более 2 млн. долларов США в развитие туристической сети в Украине.

Компания «Rainbow Tours» разработала специальную программу развития бизнеса в Украине, основными элементами которой являются:

1. внедрение системы он-лайн резервирования;

2. формула отдыха 7+7, которая состоит из двух частей: первая неделя отдыха насыщена экскурсионными программами, а вторую неделю турист может провести на побережье;

3. предложение новых туристических направлений, таких как Марокко (Агадир);

4. специальный страховой полис, цена которого составляет лишь 3 % общей стоимости тура;

5. оправданный и приемлемый уровень комиссии.

Следует отметить, что выбор туров, которые предлагает компания «Rainbow Tours» не ограничивается традиционными курортами Туниса и Египта, желающие могут насладиться красотами классической Италии, романтичной Франции или Туманного Альбиона, также как и оценить высокий уровень обслуживания в экзотических странах (Тайланд, Куба). Говоря о перспективах компании, менеджер по развитию Ева Высмык сообщила, что «следующим шагом будет изучение туристической привлекательности Африки, например, Кении. В данный момент специалисты компании уже начали работать над созданием зимнего туристического каталога».

Пресс-релиз 18 апреля, 2007

Киев, Украина

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