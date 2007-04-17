Пострадавшие во время драки в офисе “Братства” расценивают этот инцидент как террористическое проявление

Пострадавшие во время драки в офисе партии “Братство” расценивают инцидент 12 апреля между представителями молодежных организаций и «братчиками» как террористическое проявление и в связи с этим требуют передать дело для рассмотрения в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщил адвокат пострадавших Александр ДАНИЛЮК сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«МВД совершенно неадекватно относится к ситуации, и это было понятно, поскольку милиция задерживала «братчиков» по избирательному принципу. Мы подготовили заявление в СБУ и будем требовать, чтобы это дело, имеющее, на наш взгляд, террористическую природу, расследовала Служба безопасности Украины», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Кроме того, адвокат сообщил о намерении обратиться в Министерство юстиции с требованием отмены регистрации «Братства» и запрета его деятельности. «У нас есть основания, связанные не только с характером деятельности «Братства», но и собственно с тем, что количество членов этой политической партии не позволяет зарегистрировать даже всеукраинское общественное объединение», - пояснил он.

По словам А.ДАНИЛЮКА, у пострадавших также есть опасения, что «братчики» ведут наблюдение за госпитализированными с тяжелыми ранениями. «Представителей «Братства» не раз видели в медучреждениях, поэтому ребята обращаются с просьбой предоставить охрану. По большому счету, они являются единственными свидетелями, которые могут указать на тех людей, которые применяли боевые ножи, но сейчас находятся на свободе», - отметил адвокат.

Сами пострадавшие подчеркнули, что интерпретация лидером «Братства» Дмитрием КОРЧИНСКИМ событий 12 апреля в офисе этой партии не соответствует действительности. «Вся информация, обнародованная на официальном сайте «Братства» абсолютно не соответствует действительности. Она лживая и направлена на то, чтобы исказить это событие в глазах граждан Украины и отразить информацию в пользу «Братства», как будто на них напали, а кто-то из нападающих порезал сам себя», - сказал пострадавший Андрей КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г.Киеве, вечером 12 апреля в дежурную часть милиции поступило сообщение о драке в помещении партии «Братства».

Согласно предварительным данным милиции, около 19.20 во время лекции Д.КОРЧИНСКОГО некоторые из собравшихся смехом и насмешками вызвали агрессивную реакцию у сторонников “Братства”, в результате чего произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В ходе конфликта пять человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один из них был госпитализирован с ножевым ранением.

Для выяснения обстоятельств данного инцидента из офиса “Братства” в Печерское райуправление милиции были доставлены 33 человека, шесть из которых обоснованно подозреваются в совершении данного преступления.

По данному факту следственным отделом Печерского райуправления ГУ МВД Украины в г.Киеве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Досудебное следствие продолжается.

Лидер политической партии «Братство» Д.КОРЧИНСКИЙ 13 апреля заявил, что расценивает драку в офисе его партии как «спланированную провокацию молодежных националистических организаций».