Компания «Технологические инициативы» в начале лета выведет на рынок продуктов питания торговую марку El Nature

Компания «ООО «Технологические инициативы» в начале лета выведет на рынок продуктов питания торговую марку El Nature, под которой будет представлена линейка продуктов питания, созданных по технологии Organic.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил маркетинг-директор компании «Технологические инициативы» Сергей КОСТЕРНЫЙ.

По его словам, под торговой маркой El Nature в Украине впервые будут представлены продукты, изготовленные по технологии Organic, получившей признание в Европе и США.

С.КОСТЕРНЫЙ отметил, что «политика компании запрещает использование в производстве генетически модифицированных продуктов, ингредиентов сои, консервантов, синтетических усилителей вкуса и ароматизаторов». При этом, по его словам, партнером ООО «Технологические инициативы» и поставщиком сырья для производства продуктов является компания Dera-Group (Бельгия).

Как сообщила главный технолог ООО «Технологические инициативы» Виктория МАТЯШ, под маркой El Nature в украинских супермаркетах будут представлены две группы пищевых продуктов: полностью готовые к употреблению и полуфабрикаты. «В частности, потребителю будут предложены бургеры, котлеты, нагетсы, паштеты, колбасы, сосиски, равиоли, приготовленные на основе белковых смесей гречки, пшеницы, риса, ржи, грибов, клетчатки, овощей и специй. Продукты El Nature позволяют удовлетворить запросы человеческого организма во всех необходимых микроэлементах. Весь ассортимент привычен по способу приготовления и потребления», - сказала В.МАТЯШ.

Как сообщил представитель компании Dera-Group Сергей ЛАЗЕНКОВ, белковые смеси Dera-Group сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. «Учитывая, что в сельском хозяйстве Украины технология Organic пока отсутствует, сырье будет полностью импортироваться из Европы. Компания Dera-Group имеет свое поизводство в Бельгии, Великобритании и Чехии и явялется признаным европейским лидером по производству продуктов здорового питания», - отметил С.ЛАЗЕНКОВ.

Он также сообщил, что ООО «Технологические инициативы» построило в селе Здоровка Васильковского райна Киевской области минизавод. «Мощности завода позволяют производить до 15 тыс. тонн продуктов в ассортименте. В целом украинский рынок продуктов, произведенных по технологии Organic, оценивается в 250 тыс. тонн в месяц. Таким образом, «Технологические инициативы» смогут удовлетворить спрос лишь на 6%, что позволяет говорить о значительных перспективах роста производства данной продукции», - добавил С.ЛАЗЕНКОВ.

В свою очередь С.КОСТЕРНЫЙ отметил, что «продукты, представленные по маркой El Nature, станут подарком для украинских вегетарианцев, так как в них полностью отсутствуют мясные ингридиенты. На наших продуктах вы не найдете Е-кодов. Срок годности нашего паштета составляет всего 28 дней, что, с одной стороны свидетельствует о его полностью натуральном происхождении, но с другой стороны, крайне усложняют нашу работу с розничной торговой сетью. Однако мы готовы ко всем трудностям и ставим перед собой задачу возродить в Украине культуру правильного и здорового питания», - сказал С.КОСТЕРНЫЙ.