«Львовская изоляторная компания» и Южноуральский арматурно-изоляторный завод объединились в холдинг Global Insulator Group

Крупнейшие в СНГ производители изоляторов ООО «Львовская изоляторная компания» (г.Львов) и ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (г.Южноуральск, Челябинская область, РФ) объединились в холдинг и создали управляющую компанию Global Insulator Group (ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» г.Екатеринбург).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Global Insulator Group Валерий РОЗОВ.

По его словам, основными целями создания компании являются повышение технологичности производства и логистики бизнеса; клиентоориентированный подход к заказчикам; оптимальное распределение мощностей, заказов и складских запасов; систематизация продаж.

"Благодаря образованию Global Insulator Group вместо двух отдельных производителей потребитель получил целостную, мощную, современную компанию с общей маркетинговой политикой, единым центром ценообразования и логистическим центром", - отметил он.

Также он добавил, что Global Insulator Group планирует увеличить производство изоляторов с 6 млн. штук в 2006 году до 9,5 млн. штук в 2010 году, инвестировав в модернизацию производства не менее 10 млн. долларов, и выйти на второе место в мире по объемам производства среди производителей изоляторов (на сегодняшний день Global Insulator Group занимает третье место в мире среди производителей изоляторов. На первом месте - французская компания SEVES, на втором - испанская Saint-Global).

Справка УНИАН. ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» (Global Insulator Group) - международная управляющая компания, объединившая производственные мощности и конкурентные преимущества двух производителей изоляторов: ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» и ООО «Львовская изоляторная компания».

Южноуральский арматурно-изоляторный завод основан в 1957 году. За время своей работы предприятие стало ведущим в сфере производства и поставок подвесных изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для воздушных линий электропередач, распределительных устройств станций и подстанций.

«Львовская изоляторная компания» создана в 2002 году на базе Львовского изоляторного завода, существовавшего с 1965 года. За 40 лет на заводе было произведено более 260 млн. штук изоляторов. Большая их часть и сегодня успешно эксплуатируется на линиях электропередач от 0,4 кВ до 1150 кВ в энергетических системах более 35 стран мира. Сегодня «Львовская изоляторная компания» изготавливает подвесные и штыревые стеклянные изоляторы, а также группу линейных и фиксаторных полимерных изоляторов.