Крымсоюзпечать» не смогла провести собрание акционеров из-за отсутствия кворума

Собрание акционеров ОАО «Крымсоюзпечать», запланированное на 17 апреля, не состоялось по причине отсутствия кворума, — сообщает пресс-служба ЗАО «Картель».

«Поскольку на повестку дня собрания акционеров ОАО «Крымсоюзпечать» были внесены вопросы, касающиеся планов развития компании, ООО «Картель-инвест» (входит в группу компаний «Картель»), ставшая акционером ОАО «Крымсоюзпечать» буквально пару дней назад, приняла решение не регестрироваться, дабы более тщательно подготовиться к очередному собранию акционеров», — сообщил Александр Антонец, председатель ЗАО «Картель»

Сергей Ганин, юрист адвокатской конторы «Ганин и Олейник», сопровождающий сделку, сообщил, что следующее собрание акционеров ОАО «Крымсоюзпечать» состоится в установленном законом порядке, т.е. через 45 дней после публикации. В течение этого времени, по словам Александр Антонца, ООО «Картель-инвест» намерено провести переговоры с миноритарными акционерами ОАО «Крымсоюзпечать». «Приобретение контрольного пакета ОАО «Крымсоюзпечать» для группы компаний «Картель» — логичное продолжение развития собственной розничной сети, а для «Крымсоюзпечати» — подключение профильного инвестора. В ближайшие два года мы собираемся вложить в развитие издательского и розничного бизнеса более 30 млн.дол.», — отметил г-дин Антонец.

Предложение о продаже контрольного пакета акций ОАО «Крымсоюзпечать» ООО «Картель-инвест» поступило от ЧП «Крымдрук», а также ряда миноритарных акционеров.

«Выбор партнера (ООО «Картель-инвест»), был обусловлен необходимостью дальнейшего развития компании, что невозможно без привлечения инвестиций, а также участившихся попыток рейдерского захвата предприятия», — сообщила Надежда Стельмашова, председатель правления ОАО «Крымсоюзпечать».

17 апреля 2007 года должно было состояться собрание акционеров ОАО «Крымсоюзпечать», на котором планировалось рассмотрение вопросов утверждении итогов деятельности компании в 2006 году и внесение изменений в органы управления. Перед началом заседания судебным исполнителем были представлены четыре определения Хозяйственного суда АРК, направленные против нынешнего владельца 60,83% акций — ООО «Картель-инвест», а также предыдущего их собственника — ЧП «Крымдрук». В частности, двумя определениями суда за подписью судьи О. Прониной предусматривалось лишение мажоритарного акционера, ООО «Картель-инвест», права на участие в управлении компанией, а именно — в участии в собрании акционеров ОАО «Крымсоюзпечать».

13 апреля 2007 года ООО «Картель-инвест» приобрел контрольный пакет акций ОАО «Крымсоюзпечать» (60,83%). Сделка проведена ООО «Восточно-Крымская фондовая компания» и зарегестрирована ОАО «Проминвестбанк».

Справка

Группа компаний «Картель» основана в 2001 году, и на сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности остаются системное развитие сети издательской группы, собственной дистрибуции, подписного бизнеса (ООО «ВПА»). Издательскому дому принадлежат собственные и лицензионные газеты и журналы, в том числе «Деловая столица», «Власть денег», «Вокруг света. Украинское издание», «Гастрономъ Украина», DIVA. Издает также локальные украинские издания, в частности «Первая Крымская». Совокупный тираж - 721 000 экземпляров. В деловой прессе ИД «Картель» занимает наибольшую долю по доходам от рекламы (по экспертным оценкам, до 30% net). Собственная розничная сеть покрывает все регионы Украины и включает как ассортиментные стойки крупнейших сетей супермаркетов, так и киоски по продаже прессы.

5 марта 2007 года наблюдательный совет ЗАО «Картель» принял решение об увеличении уставного фонда на 3,033 млн. гривен до 8,241 млн. грн