Международная туркомпания “Rainbow Tours” инвестирует 2 млн. долл. в открытие своего представительства в Украине

Международная группа “Rainbow Tours”, специализирующаяся на выездном туризме, намерена инвестировать 2 млн. долл. в открытие своего представительства в Украине. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор “Rainbow Tours” (Украина) Глеб БИТЮКОВ.

По его словам, в частности, инвестиции пойдут в развитие чартерных авиарейсов, на рекламную кампанию и пр. Главными направлениями на данном этапе развития станут Марокко, Тунис, Египет. В то же время, это могут быть и экзотические страны, и европейские направления. Также компания не исключает возможности в будущем развивать направления въездного туризма, отметил Г.БИТЮКОВ.

При этом он сообщил, что «Rainbow Tours” в Украине обещает низкие цены при высоком качестве. То есть, масштабы и обороты компании, по его данным, позволяют покупать услуги оптом, и, соответственно, более дешево, чем другие компании, продавать их конечным потребителям. «К примеру, у нас есть возможность заказать гостиницу (а не несколько ее номеров) на весь сезон… Таким образом, мы получаем более привлекательные цены»», - сказал он.

В частности, в Марокко, на котором компания делает основной упор, она осуществляет рейсы на своем самолете. Кроме того, компания имеет свои автобусы непосредственно в странах на местах, чтобы при их помощи проводить экскурсионные программы.

Как сообщил Г.БИТЮКОВ, в планах “Rainbow Tours” - открытие в следующем году офисов и в других городах Украины, однако пока не определено, какие именно это будут города. Как отметил он, Украина стала первой среди стран СНГ, где “Rainbow Tours” открыла свое представительство. По его словам, туристический потенциал Украины очень высок, и ее туристический сегмент стремительно развивается.

Справка УНИАН. Компания “Rainbow Tours” - это международная инвестиционная группа с представительствами в Германии, Польше, а теперь и в Украине, которая была основана более 20 лет назад. Компания специализируется на выездном туризме.