Лидеры оппозиции призывают Президента отозвать судей Конституционного Суда

Лидеры оппозиции – лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, председатель фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО - призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отозвать судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в УНИАН, объявляя обращение оппозиционных сил, подписанное кроме нее Ю.ЛУЦЕНКО и В.КИРИЛЕНКОМ.

“В это судьбоносное для страны время, призываем Вас стать на защиту государственности, суверенитета Украины, конституционных прав и свобод граждан”, - отмечается в обращенных к Президенту. “Сегодня настало время, когда Вы обязаны выполнять присягу, данную Украинскому народу, – украинская государственность и украинский народ в опасности. Власть в Украине узурпирована на основе невиданной в мире политической коррупции. Одним из главным факторов существующего большинства является подкуп и шантаж“, - отмечается в документе.

В обращении отмечается, что сегодня от решения Конституционного Суда зависит чрезвычайно много для судьбы украинского народа, но, авторы обращения констатируют, что, к сожалению, КС не является независимым: “К сожалению, но мы должны констатировать, что КС не является образцом ни справедливости, ни непродажности, он не является ни моральным, ни профессиональным авторитетом сегодня в обществе. Главная опасность для Украинского государства и его народа исходит сегодня именно из Конституционного Суда Украины””. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Конституционный Суд составлен по партийно-политическому принципу, в частности, там есть представители СПУ, КПУ и Партии регионов, которые «в своей деятельности руководствуются не Конституцией, а волей своих партийных вождей”.

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о данных СБУ относительно имущества на сумму 12 млн. долларов, принадлежащего родственникам судьи КС Сюзанны СТАНИК, которая является докладчиком в КС, который рассматривает представление относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады. Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о давлении, которое оказывается на судей. В обращении отмечается, что премьер-министр и представители коалиции заявляют, что не будут выполнять указ Президента о роспуске парламента, пока не будет решение Конституционного Суда. «Объясняется это только тем, что они заранее знают, каким будет решение, вынесенное судьями КС, которые им принадлежат на правах частной собственности», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Подытоживая вышесказанное, оппозиция считает, что КС не способен принять объективное, правосудное решение, и поэтому призывает Президента отозвать судей КС.

“И мы, обращаясь к Президенту, требуем немедленно отозвать всех судей КС, которые были назначены Президентом по его квоте, и не покрывать участием президентских представителей этот позорный фарс, который сегодня происходит в КС”, - отмечается в документе

Ю.ТИМОШЕНКО замечает, что по убеждению оппозиции, существующий острый политический кризис должен быть урегулированная украинским народом на внеочередных выборах, “а не десятком определенных для этого людей”.