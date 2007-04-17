Компании InMind и SBC Consulting презентовали результаты исследований рынка рекламы в фармацевтических и медицинских СМИ

Компании InMind и SBC Consulting презентовали результаты исследований рынка рекламы в фармацевтических и медицинских печатных изданиях Украины и читательских предпочтений фармацевтов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель компании SBC Consulting Александр САВИЧ, в Украине начала работу первая экспертная медиапанель, посвященная фармацевтическим и медицинским СМИ Украины.

По словам А.САВИЧА, «продукт уникален тем, что впервые в данном сегменте рынка появился инструментарий, позволяющий рекламодателям разрабатывать качественные медиастратегии. Проект состоит из двух частей: «Мониторинг специализированных фармацевтических и медицинских СМИ» и «Медиапредпочтения работников аптек», - уточнил эксперт. При этом А.САВИЧ отметил, что, по самым скромным подсчетам, в 2006 году специализированные медицинские и фармацевтические СМИ привлекли более 10 млн. долл. рекламных инвестиций. «Оценка рекламного рынка медицинских СМИ Украины до 2006 года не проводилась, однако, сравнивая первый квартал 2006 года с первым кварталом текущего, можно говорить, что этот рынок в 2007 году будет расти и достаточно значительно», - сказал А.САВИЧ

Он подчеркнул, что аналитический проект «Мониторинг специализированных СМИ» - это «фактически электронная библиотека по всему, что было опубликовано в специальных медицинских и фармацевтических изданиях в 2006 году. Мониторинг был начат в январе 2006 года и позволяет проводить качественный медиааудит, решать тактические и стратегические задачи всем участникам фармацевтического рынка Украины. Но для того, чтобы разрабатывать эффективные медиастратегии, этой информации недостаточно, нужен действенный инструмент для планирования медиабюджета, разработки стратегии размещения рекламы в печатных СМИ и оценки ее эффективности», - сказал А.САВИЧ.

Для этого, по его словам, и было проведено второе исследование, посвященное изучению медиапредпочтений украинских фармацевтов. «Исследование было ориентировано, прежде всего, на определение не только объема читательской аудитории специализированных изданий, но и того, какие материалы

представляют наибольший интерес для работников аптек», - добавил эксперт.

По данным представителя компании InMind Юлии МАСЕНКО, опрос проводился среди сотрудников фармацевтических учреждений в городах с населением более 100 тыс. человек. Объем выборки - 1 010 экспертов. Выборка построена методом случайного отбора контактов из полной базы аптечных учреждений для указанных населенных пунктов.

По словам Ю.МАСЕНКО, данные по проектам «Мониторинг специализированных фармацевтических и медицинских СМИ» и «Медиапредпочтения работников аптек» будут обновляться ежеквартально.

Как отмечается в пресс-релизе компаний Компании InMind и SBC Consulting, проведенный в первом квартале 2007 г. мониторинг охватил 12 специализированных изданий, среди которых «Аптекарь», «Вісник фармакології та фармації», «Галицька аптека», еженедельник «Аптека», «Здорово», «Здоровье Украины», «Мистер Блистер», «Новости медицины и фармации», «Провизор», «Фармацевт Практик», «Фармацевт Практик Review», «Фармацевтический журнал». Результаты данного проекта помогут профессионалам рынка лучше узнать свою целевую аудиторию, то есть получить сведения о восприятии изданий, подкрепленные размером реальной читательской

аудитории, а также расчетную информацию (охват, частота, стоимость контакта и

др.), кроме того, просчитать для каждого из изданий индексы affinity (соответствия).

Справка УНИАН. Компания SBC Consulting основана в 2005 году. Основные направления деятельности: разработка и внедрение экономических методов оценки маркетинговой деятельности (ROI-marketing), аналитика и прогнозирование, медиапланирование и медиааудит, специализированные маркетинговые исследования на фармацевтическом рынке.

InMind - маркетинговая исследовательская компания, основной сферой деятельности которой являются изучение рынка (ad-hoc, tracking, omnibus) и консалтинг в области исследовательской методологии. С 2006 г. InMind является официальным представителем и одним из соучредителей международной исследовательской сети Factum-Group, работающей в странах Центральной и Восточной Европы, а также в составе Factum Group InMind входит во всемирную сеть Global. Совместно Factum Group и Global охватывают 40 стран мира. Медиапанель является одним из продуктов Медиа Департамента InMind. Среди других известных проектов компании - дизайн телеметрической панели на 2008-2012 гг. и контроль ее качества, проводимые по заказу Индустриального телевизионного комитета.