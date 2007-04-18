Украинский кондиционерный рынок: проблемы и перспективы развития

Мировой рынок кондиционирования продолжает расти, на сегодняшний день он оценивается более чем 65 млн. единиц техники. Наибольшие темпы роста наблюдаются в США и Европе. В 2006 году замедлились темпы роста в Китае. Европа становится приоритетным рынком для большинства мировых производителей. Японский же рынок стабилизировался, в связи с насыщением. Основной фактор, которые продолжают оказывать влияние на мировой рынок климатической техники – принятие Киотского протокола. Ведущие производители продолжают обновлять модельный ряд техники, в связи с массовым переходом на «зеленые» безопасные фреоны, такие как R410A. Например, корпорация Daikin (Япония) уже полностью перевела на безопасные хладагенты не только бытовую, но и полупромышленную серию оборудования.

На мировой кондиционерный рынок также оказывает влияние подорожание меди, что приводит к повышению цен на продукцию, особенно в Западной Европе и США. На развитие климатической техники также влияет подорожание энергоносителей и борьба с глобальным потеплением, в связи с чем мировые производители кондиционеров повсеместно внедряют энергосберегающие технологии, повышают энергоэффективность и экологическую безопасность оборудования.

Крупнейшие производители кондиционерного оборудования активно глобализируют свой бизнес, стремясь охватить все пять континентов, закрепиться на наиболее перспективных рынках (США, Китай, Европа), наращивают производственные мощности и расширяют сеть филиалов и дистрибьюторов.

Украинский кондиционерный рынок на протяжении последних лет демонстрирует стабильный рост - в среднем, на уровне 20-30% ежегодно.

По прогнозам, в 2007 году темпы роста рынка составят 20-40% (средний прогноз – 30%). Приоритетным регионом для операторов рынка останется Восток Украины. Южный и Западный регион имеют большой потенциал, но пока не демонстрируют ожидаемой активности. Традиционно перспективным является Киев, где не только строится много объектов, но и предъявляются высокие требования к технике. Доля Киева в общей структуре продаж прогнозируется на уровне 50%. Некоторое снижение доли столичного рынка (на 5% по сравнению с 2006 г.) связано с более активным развитием региональных рынков.

Наибольшую долю рынка в Украине занимают сплит-системы, а наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегменте систем класса VRF – не менее 35%. В 2006 г. в Украине установлено около 1000 систем класса VRF (из них более 50% - производства Daikin).

Начало сезона 2007 г. демонстрирует хорошие показатели роста на уровне 30%, причем активность на рынке (в премиум-сегменте) наблюдается с самого начала года. Это, в первую очередь, связано с активным строительством объектов коммерческого и промышленного назначения – как в Киеве, так и в регионах. Рост наблюдается и в сегменте промышленного кондиционирования.

Усилится конкуренция в сегменте бытового оборудования, в борьбе за потребителя будут продолжаться процессы «пересегментации» (производители, которые традиционно выпускали недорогое оборудование, выводят на рынок дорогие модели, а производители, выпускающие высокотехнологичное дорогое оборудование, предлагают рынку более простые модели по более демократичной цене). Будет усиливаться экспансия китайских производителей.

«Моду» на рынке задают представители премиум-сегмента – в Украине они представлены японскими торговыми марками. Согласно стратегии Daikin, к 2010 году этот японский производитель планирует занять 15% украинского кондиционерного рынка.

На украинском рынке выделилась пятерка лидеров, которые отличаются опытом, масштабом деятельности и профессионализмом. Ключевым фактором успеха в конкурентной борьбе среди крупных поставщиков оборудования является разветвленная и сильная дилерская сеть. Например, дилерская сеть «Ликонд» насчитывает более 250 компаний по всей территории Украины.

Наблюдается процесс диверсификация бизнеса, когда крупные компании начинают предлагать весь комплекс оборудования по созданию климата – кондиционирование, вентиляция, отопление, а также создают проектные и монтажные и сервисные подразделения.

Основными проблемами рынка остается нехватка квалифицированных специалистов и сравнительно низкая покупательская способность. Для региональных рынков характерна жесткая ценовая конкуренция, зачастую в ущерб качеству техники и рентабельности предложенного решения для клиента. Кондиционерный рынок напрямую зависит от развития строительного рынка, на который негативно влияют отток инвестиций, передел собственности, политическая нестабильность.

В нашей стране, как и в Европе и России, присутствуют три основные сегмента оборудования: «дешевый» (представлен в основном китайскими и корейскими производителями), «средний» (оборудование европейских и некоторых американских производителей), и премиум (в основном, представлен техникой японских производителей). Если в дешевом и бытовом сегментах погода оказывает большое влияние на объемы продаж, то в премиум-сегменте сезонность отсутствует (проекты реализуются на протяжении всего года).

Основные направления развития технологий в 2007 году:

- повышение энергоэффективности,

- повышение производительности,

- улучшение системы очистки воздуха,

- дальнейшее внедрение новых функций: осушение, увлажнение, ионизация воздуха и т.д.,

- уменьшение габаритов техники,

- простота техники в обслуживании и эксплуатации,

- ведущие производители завершат переход на безопасные фреоны.

В 2007 году компания «Ликонд» при поддержке европейской штаб-квартиры Daikin Europe N.V. продолжает ежегодный конкурс «Свежая мысль-2007» на лучшую статью по теме «Кондиционирование, создание климата» (конкурс состоится уже в четвертый раз). В прошлом году в конкурсе приняли участие более 40 работ. В этому году конкурсные работы будут оцениваться в трех номинациях: «Лучшая статья в деловом издании», «Лучшая техническая статья», «Лучшая статья потребительской тематики». С условиями конкурса и призовым фондом можно будет ознакомиться на сайте компании «Ликонд» www.leacond.com.ua

За дополнительной информацией обращайтесь: тел. (044) 238-61-21, факс 238-61-20, daikin@leacond.com.ua