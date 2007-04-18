В этом году рынок бытовых кондиционеров в Украине вырастет на 30% - прогнозы экспертов

Рынок бытовых кондиционеров в Украине в 2007 году вырастет в среднем на 30% по сравнению с 2006 годом - c 180-190 тыс. единиц до 243 тыс. единиц.

Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН Владимир СТЕПУРА - директор компании «Ликонд», которая является авторизированным торговым партнером японской корпорации Daikin.

Он подчеркнул, что украинский кондиционерный рынок на протяжении последних лет демонстрирует стабильный рост - в среднем на уровне 20-30% ежегодно.

По прогнозам компании, приоритетным регионом для операторов рынка останется восток Украины. Южный и западный регионы имеют большой потенциал, но пока не демонстрируют ожидаемой активности.

Традиционно перспективным является Киев, где не только строится много объектов, но и предъявляются высокие требования к технике. Доля Киева в общей структуре продаж прогнозируется на уровне 50%. Некоторое снижение доли столичного рынка (на 5% по сравнению с 2006 г.) связано с более активным развитием региональных рынков.

Наибольшую долю рынка в Украине занимают сплит-системы, а наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегменте систем класса VRF - не менее 35%.

В 2006 г. в Украине установлено около 1000 систем класса VRF (из них более 50% - производства Daikin).

По данным В.СТЕПУРЫ, начало сезона 2007 года демонстрирует хорошие показатели роста - на уровне 30%, причем активность на рынке (в премиум-сегменте) наблюдается с самого начала года. Это, в первую очередь, связано с активным строительством объектов коммерческого и промышленного назначения - как в Киеве, так и в регионах. Рост наблюдается и в сегменте промышленного кондиционирования.

Кроме того, усилится конкуренция в сегменте бытового оборудования, в борьбе за потребителя будут продолжаться процессы «пересегментации» (производители, которые традиционно выпускали недорогое оборудование, выводят на рынок дорогие модели, а производители, выпускающие высокотехнологическое дорогое оборудование, предлагают рынку более простые модели по более демократичной цене). Будет усиливаться экспансия китайских производителей.

В.СТЕПУРА также назвал основными проблемами рынка нехватку квалифицированных специалистов и сравнительно низкую покупательскую способность. Для региональных рынков характерна жесткая ценовая конкуренция, зачастую в ущерб качеству техники и рентабельности предложенного решения для клиента.

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г.Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации Daikin: кондиционерного и холодильного оборудования всех видов, конфигураций и систем любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения. «Ликонд» имеет дилерскую сеть объемом свыше 200 компаний.

Daikin Industries является мировым лидером в области производства климатической техники. Корпорация входит в состав Sumitomo Group. Daikin Industries владеет 13 заводами. Системы кондиционирования занимают более 80% в ее структуре производства, химические компоненты и фреоны - более 14%. В корпорации работает более 25 тыс. человек.

Мировой рынок кондиционирования оценивается в более чем 65 млн. единиц техники в год.