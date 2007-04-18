В Киеве презентован международный проект по проведению в Украине информационной кампании по предотвращению ВИЧ-СПИДа

В Киеве презентован международный проект по внедрению в Украине информационной кампании по предотвращению ВИЧ-СПИДа “Украинское медиа-партнерство в борьбе с ВИЧ-СПИДом”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН менеджер проекта Константин РЫЖКОВ.

По его информации, “Украинское медиа-партнерство в борьбе с ВИЧ-СПИДом” (УМП) создано с целью повышения осведомленности общественности о проблеме ВИЧ-СПИДа, борьбы с дискриминацией ВИЧ-положительынх людей и снижения темпов распространения эпидемии в Украине. УМП предусматривает объединение ведущих украинских средств массовой информации, рекламных агентств, государственных и негосударственных организаций Украины по внедрению информационной кампании по предотвращению ВИЧ-СПИДа. Финансирование УМП осуществляется Агентством США по международному развитию, а его реализация координируется Международным советом исследования и обмена и международной благотворительной организацией “Трансатлантические партнеры против СПИДа”.

Проект рассчитан для реализации в 2007-2008 годах и стоит около 800 тыс. долларов.

Целевыми регионами являются Николаевская, Донецкая, Днепропетровская области, АР Крым и г. Киев. Разработан проект на базе Российского медиа-партнерства в борьбе с ВИЧ/СПИДом (РМП).

При этом К.РЫЖКОВ отметил, что уже почти два года при поддержке “Трансатлантических партнеров” и Фонда семьи Кайзер выходит вестник “УНИАН-СтопСПИД”. Этот бюллетень содержит информацию об акциях, направленных на преодоление эпидемии инфекции, о жизни ВИЧ-инфицированных, публикует различные статистические данные о развитии эпидемии СПИДа, отчеты международных фондов, интервью и фотоматериалы, то есть все, что касается проблемы борьбы с ВИЧ/СПИДом.

“Уникальность партнерства заключается в том, что информация, которую получают пользователи агентства, охватывает большую аудиторию – более 300 национальных и региональных СМИ”, - отметил он. Кроме того, любой желающий, может ознакомиться с бюллетенем, зайдя на сайт УНИАН.

Кроме сотрудничества с УНИАН, программа партнерства в борьбе с инфекцией, по информации К.РЫЖКОВА, предусматривает награждение стипендиями лучших журналистов различных СМИ, которые освещают тему ВИЧ-СПИДа.

Директор, вице-президент Фонда семьи Кайзер Джеки ДЖАДД отметила, что главная цель сотрудничества с журналистами заключается в том, что именно у журналистов есть возможность охватить наибольшее количество общественности с целью, чтобы объяснить проблемы, связанные с распространением инфекции, с проблемами людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом. По ее убеждению, проект привлечет большее внимание политиков к проблеме.